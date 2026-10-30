Aliağa’da Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı

İzmir Aliağa'da Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda (ENKA) program ve öğrenci gösterileriyle devam etti. Gün boyu süren kutlamalar, akşam saatlerinde Aliağa Belediyesi'nce düzenlenen kortej ve DJ performansıyla taçlandı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen töreninin ardından Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda (ENKA) düzenlenen kutlama programına; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın törene katılanların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti.

"Türk insanı Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun bilincindedir"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney konuşmasında şunları söyledi: "Tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu Cumhuriyetimizin 103. yılını milletçe büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk insanı Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincindedir. Bugün hepimize düşen ortak görev ulusal değerlere, milli bilince, Cumhuriyete sahip çıkmaktır. Büyük Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen yaşayacağına olan inancımla tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Ardından atletizm yarışması ile "Cumhuriyetimizin 103. Yılı" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Öğrencilerden Cumhuriyet ruhunu yansıtan gösteriler

Törenin en anlamlı bölümlerinden biri de öğrencilerin ve ekiplerin sahne aldığı gösteriler oldu. Atatürk İlkokulu öğrencilerinin ront gösterisi ve ALCİM öğrencilerinin performansı izleyenlerden beğeni topladı. Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, sergilediği potpori gösterisi ve Türkiye üçüncüsü olan zeybek performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu Cumhuriyet Şeref Final Tablosu ile program sona erdi.

Başkan Serkan Acar: "Çok yaşasın Cumhuriyet"

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı coşkusu akşam saatlerinde de sürdü. Aliağa Belediyesi Spor Salonu (ENKA) önünden başlayan kortej, vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Burada vatandaşlara seslenen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü Aliağalılarla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'mızda da Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle bu anlamlı günde fener alayına katılan, coşkumuza ortak olan ve ilk günkü inanç ve kararlılıkla Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkan siz çok kıymetli Aliağa halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyoruz. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet demek özgürlük demek, bağımsızlık demek, eşitlik demek, umut demek. Cumhuriyet'i kurarak bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yad ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun, çok yaşasın Cumhuriyet."

Cumhuriyet coşkusu meydanda devam etti

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de vatandaşlara hitap etti. Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağına olan inancını vurgulayan Güney, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Meydandaki kutlamalar, zeybek ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. DJ Arif Güven'in performansıyla coşku doruğa ulaştı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Aliağalılar, gece boyunca bayram sevincini doyasıya yaşadı. Etkinliklerde vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.