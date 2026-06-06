Ceza İnfaz Personeli Günü Aliağa\'da coşkuyla kutlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bu yıl ilk kez kutlanan 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında konser, tiyatro ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları tarafından organize edilen kutlama programı, Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, başarılı personellere ödül, teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi. Etkinlikte sahne alan Grup İKM, seslendirdiği eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Program, 'Bizi Bizden Dinleyin' isimli tek kişilik tiyatro oyunu ve kampüs kurumlarında görev yapan personelin hazırladığı halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Etkinliğe, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Cumhuriyet Savcısı Murat Kayançiçek, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürleri, kurum personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR