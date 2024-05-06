Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere trafik eğitimi verdi. Aliağa Belediyesi tarafından kurulan Şehit Fethi Sekin Çocuk Eğitim Trafik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere tişört, şapka ve eğitim kitapları hediye edildi. Öğrenciler, Jandarma Trafik ekipleri tarafından trafik kuralları ve güvenliği konusunda bilgilendirildi.

06.05.2024 21:50  Güncelleme: 21:54
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Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Öğrencilerin trafik bilinci kazanması amacıyla Aliağa Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Kent Park içerisine kurulan Şehit Fethi Sekin Çocuk Eğitim Trafik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere üzerinde TİM Jandarma yazılı tişört ve şapkalar ile eğitim kitapları hediye edildi. Tim Jandarma çizgi filmi izletilen öğrenciler, motorize ekipler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trafik parkında bisiklet ve mini araba kullanan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler Jandarma Trafik ekipleri tarafından trafik kuralları ve güvenliği konusunda bilgilendirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika

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