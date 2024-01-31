Aliağa\'da Kalabak Mahallesi doğal gaza kavuşuyor

Aliağa Belediyesinin girişimleriyle, kentteki mahallelerde doğal gaz ağı genişlemeye devam ediyor. Aliağa'da; Şakran, Hacıömerli, Helvacı ve Çakmaklı'nın ardından Kalabak Mahallesi de doğal gaza kavuşuyor.
Aliağa Belediyesi, İzmir Doğalgaz Genel Müdürlüğü ve Kalabak Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde, başlatılan çalışmalar kapsamında Kalabak Mahallesi'nde doğal gaz aboneliği için başvurular başladı. Kalabak Mahallesi sakinleri, bağlantı anlaşmaları için müracaatlarını 2 Şubat tarihine kadar Kalabak Mahalle Muhtarlığına, 2 Şubat tarihinden sonra ise Aliağa merkezde bulunan İzmirgaz yetkili ofisine yapabilecek.
Başkan Acar, "Kalabak Mahallemize doğal gaz hayırlı olsun"
Öte yandan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmirgaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan, doğal gaz abonelik bağlantı anlaşmalarının yapıldığı Kalabak Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Aliağa'da doğal gaz ağını genişletmeye devam ettiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Kalabak Mahallesi'nden önce Çakmaklı ve Hacıömerli Mahallelerimize doğal gazı ulaştırmıştık. Şimdi de Kalabak Mahallemizi doğal gaza kavuşturabilmek için abonelik işlemlerine başlandı. Önümüzdeki süreçte Aliağamızda ihtiyacı olan tüm bölgelere doğal gazı ulaştırabilmek için İzmirgaz ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kalabak Mahallemize doğal gaz hayırlı olsun" dedi. - İZMİR
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