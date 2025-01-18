Aliağa'da Kış Festivali Başlıyor: Buz Pateni Pisti Ücretsiz Hizmette

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Aliağa'da 7'den 77'ye herkesin heyecanla beklediği kış festivali başlıyor.

Aliağa Belediyesi'nin kış festivali kapsamında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve alana kurduğu buz pateni pisti 20 Ocak Pazartesi günü vatandaşlara kapılarını açıyor. Aliağalıların ücretsiz yararlanabileceği buz pisti, küçükten büyüğe herkese keyifli anlar yaşatacak.

Haftanın 7 günü hizmet verecek

Buz pateni pisti haftanın her günü saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olacak. Buz pistinde bir günde yarımşar saatten 12 seans yapılacak. Bu pistini her seansta maksimum 30 kişi kullanabilecek. Vatandaşlara buz pisti kullanımı için sadece aynı gün için bilet verilecek. Aynı gün içerisinde ileri saatlerdeki seanslara da bilet alma imkanı sunulacak. Buz pisti 14 Şubat tarihine kadar hizmet verecek. - İZMİR