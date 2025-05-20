Aliağa\'da Kurban Kesim Fiyatları Açıklandı

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, vatandaşların merakla beklediği kurbanlık kesim fiyatları açıkladı. Başkan Serdar Berk, kesimlerin yetkili kasaplar ve onaylı işletmeler tarafından yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aliağa'da kurban kesim fiyatları belli oldu. Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odası'nın girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini açıkladı. Bayramın birinci günü için belirlenen fiyatlara göre büyükbaş kurbanlık kesimi 3 bin 500 TL, küçükbaş kesimi ise 900 TL olarak belirlendi. Bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kesimi 2 bin 750 TL, küçükbaş kesimi ise 700 TL olacak.

"Korsan kasaplardan uzak durun" uyarısı

Vatandaşlara sahte kasaplar konusunda önemli uyarılarda bulunan Başkan Serdar Berk, "Kendisi kesim yapmayacak olanlar, kurbanını belgesi olmayan korsan kasaplara değil, işin ehli kasap esnafımıza teslim etmeli" dedi. Etlerin parçalanması ve kıyma çekimi konusunda da vatandaşları bilgilendiren Berk, işlemlerin yalnızca et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerlerinde yapılması gerektiğini vurguladı. Berk, "Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tedbirli olmalı

Başkan Berk, hem dini vecibenin doğru şekilde yerine getirilmesi hem de halk sağlığının korunması açısından vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, kurban kesimlerinin hijyenik, sağlıklı ve güvenilir ortamlarda yapılmasının önemine değindi. - İZMİR