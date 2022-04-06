Aliağa'da polisler kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Aliağa'da polisler kan bağışında bulundu

06.04.2022 13:51
Aliağa'da polisler kan bağışında bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kan bağışında bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kan bağışında bulundu.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu başta olmak üzere, emniyet mensupları ve vatandaşlar yoğun destek verdi. Türk Kızılay'ı tarafından Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan tıra gelen çok sayıda emniyet mensubu, bağış yaparak kan stoklarına katkıda bulundu.

Gönüllülük esasına göre bağışların alındığını ifade eden Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca, görevi başında şehit olan veya hayatını kaybeden polisler için lokma döktürüldü. - İZMİR

Aliağa'da polisler kan bağışında bulundu
Aliağa'da polisler kan bağışında bulundu
Aliağa'da polisler kan bağışında bulundu
Aliağa'da polisler kan bağışında bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aliağa'da polisler kan bağışında bulundu - Son Dakika


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