Aliağa'da riskli yapı olarak belirlenen ve görüntü kirliliğine neden olan eski iş merkezi yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa'da riskli yapı olarak belirlenen ve görüntü kirliliğine neden olan eski iş merkezi yıkılıyor

01.03.2022 10:51

Aliağa'da riskli yapı olarak belirlenen ve görüntü kirliliğine neden olan eski iş merkezi yıkılıyorÇanakkale karayolunun Aliağa geçişinde 1984 yılında yapılan ancak yıllardır bölgenin estetiğini Santeş İş Merkezinin yıkımına başlandı.

Aliağa'da riskli yapı olarak belirlenen ve görüntü kirliliğine neden olan eski iş merkezi yıkılıyor

İZMİR İzmir- Çanakkale karayolunun Aliağa geçişinde 1984 yılında yapılan ancak yıllardır bölgenin estetiğini Santeş İş Merkezinin yıkımına başlandı. İzmir depreminden sonra yapılan analizlerde riskli olduğu tespit edilen bina, çevre için de tehlike oluşturuyordu. Yıkımına başlanan binanın yerine mülk sahipleri tarafından modern bir proje hayata geçirilecek.

Aliağa'da 1984 yılında Santes Sanayi Tesisleri A.Ş şirketi tarafından İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki 7 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Santes İş Merkezi kuruldu. 232 ofisin yer aldığı iş merkezi, serbest bölgenin Gaziemir'e kurulma kararının ardından hiçbir zaman tam kapasiteyle faaliyete giremedi. İlerleyen yıllarda yıpranan, büyük bölümü kullanım dışı kalan iş merkezi, son yıllarda Aliağa'nın görünümünü olumsuz etkileyen bir yapı olarak dikkati çekiyordu. Bina, son dönemde ilçeye gelen geçici işçiler tarafından barınma amacıyla kullanılıyordu. İş merkezinin bulunduğu alana modern bir yatırım gerçekleştirmek isteyen mülk sahipleri binanın yıkım çalışmalarını başlattı.

"Aliağa için kronik bir vakaydı"

Yıkımı yapılan eski iş merkezi ile ilgili konuşan iş merkezinin ortaklar yönetim kurulu başkanı iş adamı Kamer Karaman, "Santes İş Merkezi, 1984 yılında Aliağa'da serbest bölge kurulacağı öngörülerek projelendirildi. 1986 yılında serbest bölge Gaziemir'e kaydırılınca bu bina atıl kaldı. Burada 232 dükkan bulunuyordu. Dükkan ve büro sahipleri de mülkiyetlerini peyderpey satmaya başladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen işçiler son zamanlarda bu binaya kamp kurarak barınmaya başlamıştı. Aliağa için kronik bir vaka olmaya başladı" dedi.

"Güzel bir projeyi hayata geçireceğiz"

Binanın İzmir depremi sonrası riskli olarak tespit edildiğini kaydeden Karaman, "İzmir depreminden sonra yapılan analizlerde binanın riskli olduğu belirlendi. Gerekli raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verdik. Yapılan tespitlerin ardından binanın yıkımına karar verildi. İlgili ortaklara tebligatlar yapıldıktan sonra binanın yıkımına başladık. Binanın yıkımı tamamladıktan sonra buraya yapılacak proje Aliağalılar için sürpriz olsun. Aliağa'ya ve günümüze yakışan güzel bir projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Aliağa'da riskli yapı olarak belirlenen ve görüntü kirliliğine neden olan eski iş merkezi yıkılıyor
Aliağa'da riskli yapı olarak belirlenen ve görüntü kirliliğine neden olan eski iş merkezi yıkılıyor
Aliağa'da riskli yapı olarak belirlenen ve görüntü kirliliğine neden olan eski iş merkezi yıkılıyor

YORUMLAR
500

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Çanakkale, Aliağa, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aliağa'da riskli yapı olarak belirlenen ve görüntü kirliliğine neden olan eski iş merkezi yıkılıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa'da riskli yapı olarak belirlenen ve görüntü kirliliğine neden olan eski iş merkezi yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement