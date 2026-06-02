Serkan Acar\'dan Aliağa için \'Madrid Modeli\' hamlesi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Madrid Belediyesi'nin yaşlı ve engelli bireylere yönelik uyguladığı "İstenmeyen Yalnızlık" modelini Aliağa'da hayata geçirmek için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Yapay zeka destekli sistemle, yaşlı vatandaşların evlerindeki durumları anlık olarak takip edilecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Madrid Belediyesi'nin yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik yürüttüğü sosyal hizmet çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtecek, teknoloji destekli yeni bir sosyal hizmet modelini ilçede uygulamayı hedeflediklerini duyurdu. Belediyecilikte yenilikçi yaklaşımları önemsediklerini ifade eden Acar, tüm birimlerin dünyadaki başarılı örnekleri takip ettiğini belirtti.

"Madrid Belediyesi ile bilgi alışverişi yapıldı"

Sosyal Hizmetler biriminin uzun süredir Madrid Belediyesi ile iletişim halinde olduğunu kaydeden Başkan Acar, İspanya'da uygulanan "İstenmeyen yalnızlık" modelinin detaylarını paylaştı. Madrid'in 4,5 milyonluk nüfusunda 720 bin yaşlıya bu sistemle ulaştığını ifade eden Acar, amacın bir huzurevi binası inşa etmekten ziyade, vatandaşlara kendi evlerinde konforlu ve güvenli bir bakım hizmeti sunmak olduğunu vurguladı.

"Yapay zeka 7/24 takip edecek"

Sistemin teknolojik altyapısına değinen Acar, Madrid Belediyesi'nin Avrupa'da ödül alan yapay zeka uygulamasını kullandığını aktardı. Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yapay zeka, yaşlının evdeki günlük hareketlerini sensörler aracılığıyla takip ediyor. Gün içinde anormal bir hareketsizlik durumu yaşanırsa sistem merkeze bildirim gönderiyor. Belediyede bulunan anahtar bankası sayesinde ekipler hızla eve müdahale edebiliyor. Ayrıca vatandaşların ilaç saatleri de bu sistemle kontrol ediliyor. İlaç cihazdan düşmesine rağmen alınmadığı takdirde ekipler devreye girerek durum tespiti yapıyor."

"Psikolojik analiz ve sohbet desteği"

Uygulamanın psikolojik analiz yeteneğine de sahip olduğunu belirten Başkan Acar, yapay zekanın yaşlı bireylerle sohbet ettiğini, bu görüşmeler sırasında bireylerdeki depresyon veya olumsuz eğilimleri raporlayarak belediye psikologlarını yönlendirdiğini ifade etti. Aliağa Belediyesi olarak mevcut evde bakım hizmetlerini bu teknolojik altyapıyla birleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

"Halkın ulaşabileceği bir yönetim anlayışı"

Pandemi dönemindeki saha çalışmalarının hatırlatılması üzerine kurumsal yönetim anlayışına da değinen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Ben Aliağa Belediye Başkanıysam Aliağa halkında benim telefonumun olması lazım. Numaram birçok kişide mevcuttur. Vatandaşlarımız gece gündüz bir sıkıntısı olduğunda rahatlıkla arayabilir. Ekiplerimize de telkinimiz, ihtiyaç sahibi her vatandaşın anında yanında olunması yönündedir" dedi. - İZMİR