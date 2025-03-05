Aliağa Gemi Söküm Tesislerinin Durumu Tartışılıyor

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(İZMİR) - TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Aliağa Gemi Söküm Merkezi'nde bulunan 25 gemi söküm alanının Aliağa Belediyesi'ne devredilmesiyle ilgili, "Sürecin takipçisi olduğumuzu, mülk sahibi değişse de gemi söküm faaliyetini yürüten işletmelerin ve denetleyici kurumların yükümlülüklerinin devam ettiğini belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Gemi Söküm Merkezindeki 25 söküm alanının Aliağa Belediyesi'ne devredilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyor Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir tarafından okunan açıklamada, Aliağa'da gerçekleştirilen gemi sökümünün, "gemilerin ülkeye giriş ve söküm süreçlerindeki usulsüzlükler, izin ve raporlardaki eksiklikler, uygunsuz çalışma şartları, yetersiz denetim ve alınmayan çevresel önlemler nedeniyle çevre ve halk sağlığını tehdit ettiğini" belirtti.

Akdemir, "Gemi söküm sürecinin, tekil gemiler üzerinden değil, söküm faaliyetleri ile birlikte tekrarlanan usulsüzlükler, ulusal mevzuatımızdaki eksiklikler, denetim eksiklikleri, atık ithalatı ve Aliağa Bölgesi'nin mevcut çevresel sorunları ile birlikte ele alınması için ortak mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise Aliağa Gemi Söküm Bölgesi alanının Aliağa Belediyesi'ne devredildiğine dair haberler paylaşıldı. Devir işlemlerinin hangi koşullarda gerçekleştirildiği, Aliağa Belediyesi tarafından alanla ilgili ne planlandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sürecin takipçisi olduğumuzu; mülk sahibi değişse de gemi söküm faaliyetini yürüten işletmelerin ve denetleyici kurumların yükümlülüklerinin devam ettiğini belirtmek isteriz." diye konuştu.

İşçi sağlığına dikkat çekildi

Gemi söküm tesislerinin işçi sağlığı ve güvenliği açısından büyük riskler taşıdığına dikkat çeken Akdemir, bu konuda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rehberleri ve yasal mevzuata uygun önlemler alınmasını istedi.

Aliağa'nın, çevresel yük kapasitesinin sınırlarını çoktan aştığını ve bilimsel raporların da bu durumu desteklediğini ifade eden Akdemir, bölgedeki ağır sanayi tesislerinin sıkı bir denetime tabi tutulması gerektiğini söyledi. Çevre ve halk sağlığı açısından şeffaf bir süreç yürütülmesi gerektiğini belirten Akdemir, denetimsiz çalışan gemi söküm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

" İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok büyük sorumluluk düşüyor"

Basın toplantısında konuşan Avukat Arif Ali Cangı da Aliağa'daki gemi söküm tesislerinin çevreye olan etkilerine dikkat çekerek, tesislerin uzun yıllardır ÇED sürecinden muaf tutulmasının büyük bir sorun yarattığını söyledi. Cangı, şu ifadeleri kullandı:

"Aliağa deyince kirlilik, kirlilik deyince gemi söküm tesisi akla geliyor. Şimdiye kadar ÇED'ten muaf tutulmaları üzerine açıklamada da dile getirildiği gibi dava açtık. Açılan dava, İzmir 2. İdare Dairesi Mahkemesinde görülüyor. Yürütmeyi durdurma kararı çıkacak. Bundan sonraki süreç için belirleyici bir karar olacak. Kapasitesi zaten defalarca artırıldı. Muaf tutulması nedeni 7 şubat 1993 tarihinden önceye dayanıyor. Tesislerin bu tarihten önce faaliyete başlaması nedeniyle hala aynı kapasitede mi çalışıyor? Kim bunu söyleyebilir? Ancak ÇED'ten muaf tutuluyor. Şimdiye kadar yapılan başvuru yanlışı örtmeye yönelik bir çaba olarak nitelenebilir. Aykırı davranıldığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Gemi Söküm Tesislerini aklayamaz. Kapalı havuz sistemini tartışmaya başlıyoruz. Yapılacaksa tüm tarafların da katılımı ile ÇED'in nasıl önüne geçileceği, nasıl hazırlanacağı konusunda tartışılması gerekiyor. Tarafların tartışmaya katılması yaşamsal öneme sahip. Ruhsat verme yetkisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Gemi söküm tesislerinin ruhsatı, iş yeri açma çalıştırma ruhsatını veren İzmir Büyükşehir Belediyesine çok büyük sorumluluk düşüyor. Hakkında pek çok şikayet alan bu tesislerin ruhsatı, büyükşehir tarafından derhal denetlenmelidir ve denetimsiz tesisler faaliyetten men edilmelidir."