Aliağa Gençlik Merkezi Öğrencileri İzmir\'de İl Birincisi Oldu

Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü'nün Türk Halk Dansları kursunun öğrencileri, İzmir'de düzenlenen yarışmada il birincisi oldu.

AGM Spor Kulübü'nün Türk Halk Oyunları kursunun öğrencileri, Serkan Kılıçoğlu ve Ahmet İlker Şenol'un antrenörlüğünde yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. AGM Halk Oyunları ekibi, son olarak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun 16 Mart 2025 tarihinde Gaziemir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği İzmir İl Yarışmasına katıldı. Yıldızlar kategorisinde 5 kulüp ile geleneksel zeybekte yarışan 12 kişilik AGM Spor Kulübü ekibi, İzmir 1'incilik kupasının sahibi oldu. Birincilik kupasını alarak ilk turu başarıyla geçen Aliağalı gençler, bir üst tur olan Ege Bölge Finallerine katılmaya hak kazandı.

AGM Türk Halk Oyunları Eğitmeni Serkan Kılıçoğlu öğrencilerinin başarısı üzerine şunları söyledi:

"AGM Spor Kulübü olarak İzmir'de geleneksel düzenlemesiz dal yıldızlar kategorisinde il birincisi olduk. Önümüzde Ege Bölge Finali daha sonrasında ise Türkiye Finali var. Kulüp olarak hedefimiz Türkiye Şampiyonası Finallerine çıkmak. Öğrencilerimizi ve her zaman yanımızda olan velilerimizi tebrik ediyoruz. Bizden desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz." - İZMİR