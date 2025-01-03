Aliağa\'nın Hafızası Şemsettin Öztürk Hayatını Kaybetti

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Aliağa'nın duayen ticaret erbaplarından olan, aynı zamanda CHP'nin belde kurucularından Şemsettin Öztürk (93) yaşamını yitirdi. Aliağa'nın hafızası olarak da bilinen Öztürk, Aliağa Merkez Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliağa kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.

1924 yılında mübadele ile Selanik'ten Aliağa'ya ilk gelen Öztürk ailesinin oğlu olarak olarak 1932 yılında Aliağa'da dünyaya gelen Şemsettin Öztürk yaşamı boyunca hem siyaset hem de ticaretle ilgilendi. Ömrünü İzmir Caddesindeki işyerinde tamamlayan Aliağa'nın sevilen ismi Şemsettin Öztürk'ün vefatı Aliağa'da derin bir üzüntüyle karşılandı.

Şemsettin Öztürk'ün cenazesine Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediye Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Demir, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Uğur Akyıldız, Aliağa Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Ticaret Odası kurucu Başkanı Adnan Saka, Kültür Mahallesi Muhtarı Muharrem Şen, Yalı Mahallesi Muhtarı Erol Ertük başta olmak üzere esnaf ve ticaret camiası, siyasi partilerin temsilcileri, Öztürk ailesi mensupları ve çok sayılı Aliağalı katıldı.

Aliağa aşığı Öztürk Ailesi ve Şemsettin Öztürk

Öztürk ailesi 1924 yılında Türkiye ile Yunanistan devleti arasındaki mübadele anlaşması sonucu Yunanistan'ın Kavala Sancağı Provişta kasabasından Aliağa'ya geldi. 1910 doğumlu Şerafettin Öztürk 1938-1942 yılları arasında Aliağa çiftliği muhtarlığı, 1953-1954 yıllarında Aliağa belediye Başkanlığı yaptı. 1932 yılında dünyaya gelen oğlu Şemsettin Öztürk 1955 yılından itibaren Aliağa'da esnaflık yaptı. 1955'de pazarcılık yaparak başladığı ticari hayatını ömrünün son gününe kadar çocuklarıyla birlikte sürdürdü. Aliağa'da Cumhuriyet halk Partisinin kurucu isimlerinden olan ve Aliağa'nın köy ve belde dönemlerinde partinin teşkilatını ayakta tutan Şemsettin Öztürk Aliağa'nın hafızası olarak biliniyordu. Öztürk, Aliağa Ticaret Odası tarafından verilen Onur Ödülleri sahibiydi. 1932 doğumlu Şemsettin Öztürk, 2025 yılının ilk günlerinde 93 yaşında yaşamını yitirdi. - İZMİR