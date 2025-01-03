Aliağa'nın Hafızası Şemsettin Öztürk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aliağa'nın Hafızası Şemsettin Öztürk Hayatını Kaybetti

Aliağa\'nın Hafızası Şemsettin Öztürk Hayatını Kaybetti

Aliağa'nın duayen ticaret erbaplarından ve CHP’nin belde kurucularından Şemsettin Öztürk, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi Aliağa Merkez Camiinde kılınan namazın ardından Aliağa kabristanında defnedildi.

03.01.2025 18:08  Güncelleme: 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa'nın duayen ticaret erbaplarından olan, aynı zamanda CHP'nin belde kurucularından Şemsettin Öztürk (93) yaşamını yitirdi. Aliağa'nın hafızası olarak da bilinen Öztürk, Aliağa Merkez Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliağa kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.

1924 yılında mübadele ile Selanik'ten Aliağa'ya ilk gelen Öztürk ailesinin oğlu olarak olarak 1932 yılında Aliağa'da dünyaya gelen Şemsettin Öztürk yaşamı boyunca hem siyaset hem de ticaretle ilgilendi. Ömrünü İzmir Caddesindeki işyerinde tamamlayan Aliağa'nın sevilen ismi Şemsettin Öztürk'ün vefatı Aliağa'da derin bir üzüntüyle karşılandı.

Şemsettin Öztürk'ün cenazesine Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediye Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Demir, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Uğur Akyıldız, Aliağa Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Ticaret Odası kurucu Başkanı Adnan Saka, Kültür Mahallesi Muhtarı Muharrem Şen, Yalı Mahallesi Muhtarı Erol Ertük başta olmak üzere esnaf ve ticaret camiası, siyasi partilerin temsilcileri, Öztürk ailesi mensupları ve çok sayılı Aliağalı katıldı.

Aliağa aşığı Öztürk Ailesi ve Şemsettin Öztürk

Öztürk ailesi 1924 yılında Türkiye ile Yunanistan devleti arasındaki mübadele anlaşması sonucu Yunanistan'ın Kavala Sancağı Provişta kasabasından Aliağa'ya geldi. 1910 doğumlu Şerafettin Öztürk 1938-1942 yılları arasında Aliağa çiftliği muhtarlığı, 1953-1954 yıllarında Aliağa belediye Başkanlığı yaptı. 1932 yılında dünyaya gelen oğlu Şemsettin Öztürk 1955 yılından itibaren Aliağa'da esnaflık yaptı. 1955'de pazarcılık yaparak başladığı ticari hayatını ömrünün son gününe kadar çocuklarıyla birlikte sürdürdü. Aliağa'da Cumhuriyet halk Partisinin kurucu isimlerinden olan ve Aliağa'nın köy ve belde dönemlerinde partinin teşkilatını ayakta tutan Şemsettin Öztürk Aliağa'nın hafızası olarak biliniyordu. Öztürk, Aliağa Ticaret Odası tarafından verilen Onur Ödülleri sahibiydi. 1932 doğumlu Şemsettin Öztürk, 2025 yılının ilk günlerinde 93 yaşında yaşamını yitirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Şemsettin Öztürk, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Aliağa, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'nın Hafızası Şemsettin Öztürk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:55:13. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa'nın Hafızası Şemsettin Öztürk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.