Aliağa\'dan kardeş şehir Şalpazarı\'na ilk resmi ziyaret

Aliağa ve Şalpazarı belediye meclislerinde alınan kararlarla kurulan kardeş şehir ilişkilerinin ilk buluşması Şalpazarı ev sahipliğinde gerçekleşti. Buluşmalarda Ege ile Karadeniz arasında kurulan kardeşlik bağı daha da güçlendirildi.

Şalpazarı Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa: Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk, MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Recep Demirtürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, belediye meclis üyeleri, Aliağa ve Şalpazarı mahalle muhtarları ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Bu buluşma gerçek bir kardeşlik buluşmasıdır

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kardeş şehir kararının her iki belediye meclisinde alınan ortak irade doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Aliağa Belediye Meclisimiz ile Şalpazarı Belediye Meclisimizce her iki kentin kardeş şehir olmasına karar verildi. İlk ziyaretimizi muhtarlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Hep birlikte Şalpazarı'nı gezdik. Gerçekten çok güzel bir ilçe. Belediye hizmetlerini de yerinde görme fırsatı bulduk. Başta Refik Başkanımız olmak üzere ekibine ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak hepsinden daha kıymetlisi, ziyaret ettiğimiz her yerde vatandaşlarımızın bizleri içtenlikle ağırlama gayreti göstermesidir. Başkanımız ilçenin küçük olduğunu ifade etti ancak biz gördük ki Şalpazarı'nın yüreği çok büyük. Bizler bu buluşmayı gerçek anlamda bir kardeşlik buluşması olarak görüyoruz."

Aliağa'nın potansiyeli Şalpazarı ile paylaşıldı

Başkan Serkan Acar, konuşmasında Aliağa'nın sanayi, limancılık, tarım, hayvancılık, tarih ve turizm alanlarında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla Damızlık Koyun Üretim Merkezi'ni, turizm altyapısını güçlendirmek amacıyla ise Aliaport Deniz Yolcu İskelesi Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Başkan Serkan Acar, bünyesinde beş antik kent barındıran Aliağa'nın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar da yürüttüklerini ifade etti. Şalpazarı heyetini Aliağa'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını dile getiren Başkan Serkan Acar, "Kardeşlik, kağıt üzerinde kalan bir hukuk değildir. Bu bağı karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla daha da güçlendireceğimize inanıyoruz." dedi.

Bugün kurulan dostluklar, yarınların güçlü iş birliklerinin temeli olacak

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, iki belediye arasındaki kardeşlik bağının uzun yıllar devam edecek güçlü bir birlikteliğin başlangıcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Aliağa Belediyesi heyetimize ilçemize hoş geldiniz diyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yeni ufuklara, yeni hizmetlere, kültür alışverişine ve karşılıklı çalışmalara devam edeceğiz. Aliağa'ya yaptığım ziyarette gördüğüm kadarıyla il olmayı hak etmiş, kurumsal yapısını tamamlamış, gelişimini sürdüren örnek bir kentle karşılaştım. Başkanımız Serkan Acar'ı tebrik ediyorum. Ülkemizin böyle başarılı yöneticilere ihtiyacı var. Başkanımızın daveti üzerine bizler de muhtarlarımızla birlikte Aliağa'yı ziyaret etmek istiyoruz. Gidip görülmeye değer bir şehir olduğunu düşünüyorum."

Kardeş şehir protokolü memnuniyetle karşılandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ederek kardeş şehir ilişkisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti ve en kısa zamanda Aliağa'yı ziyaret edeceklerini ifade etti. Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya ise iki belediye arasında kurulan kardeşlik bağının önemli bir gönül köprüsü oluşturduğunu vurgulayarak, Şalpazarı'nın kültürünü tanıyan Aliağa heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, Aliağa'nın kültürünü de yerinde görmek istediklerini söyledi.

Program, hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - İZMİR