Aliağa'dan kardeş şehir Şalpazarı'na ilk resmi ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa'dan kardeş şehir Şalpazarı'na ilk resmi ziyaret

Aliağa\'dan kardeş şehir Şalpazarı\'na ilk resmi ziyaret
27.06.2026 14:01  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa ve Şalpazarı belediye meclislerinin kardeş şehir kararıyla ilk buluşma Şalpazarı'nda gerçekleşti. İki kent arasındaki kardeşlik bağı güçlendirildi.

Aliağa ve Şalpazarı belediye meclislerinde alınan kararlarla kurulan kardeş şehir ilişkilerinin ilk buluşması Şalpazarı ev sahipliğinde gerçekleşti. Buluşmalarda Ege ile Karadeniz arasında kurulan kardeşlik bağı daha da güçlendirildi.

Şalpazarı Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa: Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk, MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Recep Demirtürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, belediye meclis üyeleri, Aliağa ve Şalpazarı mahalle muhtarları ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Bu buluşma gerçek bir kardeşlik buluşmasıdır

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kardeş şehir kararının her iki belediye meclisinde alınan ortak irade doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Aliağa Belediye Meclisimiz ile Şalpazarı Belediye Meclisimizce her iki kentin kardeş şehir olmasına karar verildi. İlk ziyaretimizi muhtarlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Hep birlikte Şalpazarı'nı gezdik. Gerçekten çok güzel bir ilçe. Belediye hizmetlerini de yerinde görme fırsatı bulduk. Başta Refik Başkanımız olmak üzere ekibine ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak hepsinden daha kıymetlisi, ziyaret ettiğimiz her yerde vatandaşlarımızın bizleri içtenlikle ağırlama gayreti göstermesidir. Başkanımız ilçenin küçük olduğunu ifade etti ancak biz gördük ki Şalpazarı'nın yüreği çok büyük. Bizler bu buluşmayı gerçek anlamda bir kardeşlik buluşması olarak görüyoruz."

Aliağa'nın potansiyeli Şalpazarı ile paylaşıldı

Başkan Serkan Acar, konuşmasında Aliağa'nın sanayi, limancılık, tarım, hayvancılık, tarih ve turizm alanlarında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla Damızlık Koyun Üretim Merkezi'ni, turizm altyapısını güçlendirmek amacıyla ise Aliaport Deniz Yolcu İskelesi Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Başkan Serkan Acar, bünyesinde beş antik kent barındıran Aliağa'nın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar da yürüttüklerini ifade etti. Şalpazarı heyetini Aliağa'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını dile getiren Başkan Serkan Acar, "Kardeşlik, kağıt üzerinde kalan bir hukuk değildir. Bu bağı karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla daha da güçlendireceğimize inanıyoruz." dedi.

Bugün kurulan dostluklar, yarınların güçlü iş birliklerinin temeli olacak

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, iki belediye arasındaki kardeşlik bağının uzun yıllar devam edecek güçlü bir birlikteliğin başlangıcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Aliağa Belediyesi heyetimize ilçemize hoş geldiniz diyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yeni ufuklara, yeni hizmetlere, kültür alışverişine ve karşılıklı çalışmalara devam edeceğiz. Aliağa'ya yaptığım ziyarette gördüğüm kadarıyla il olmayı hak etmiş, kurumsal yapısını tamamlamış, gelişimini sürdüren örnek bir kentle karşılaştım. Başkanımız Serkan Acar'ı tebrik ediyorum. Ülkemizin böyle başarılı yöneticilere ihtiyacı var. Başkanımızın daveti üzerine bizler de muhtarlarımızla birlikte Aliağa'yı ziyaret etmek istiyoruz. Gidip görülmeye değer bir şehir olduğunu düşünüyorum."

Kardeş şehir protokolü memnuniyetle karşılandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ederek kardeş şehir ilişkisinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti ve en kısa zamanda Aliağa'yı ziyaret edeceklerini ifade etti. Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya ise iki belediye arasında kurulan kardeşlik bağının önemli bir gönül köprüsü oluşturduğunu vurgulayarak, Şalpazarı'nın kültürünü tanıyan Aliağa heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, Aliağa'nın kültürünü de yerinde görmek istediklerini söyledi.

Program, hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'dan kardeş şehir Şalpazarı'na ilk resmi ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
Küçük Asiye’yi yaralayan pitbull silah sayıldı Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Kaçırılan Erhan Karaal’ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Antalya kavruluyor Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu 3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Enkazın altından mucize çıktı Beton yığınları arasında doğum yaptı Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı

14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:56
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
12:26
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:07
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 14:26:17. #7.13#
SON DAKİKA: Aliağa'dan kardeş şehir Şalpazarı'na ilk resmi ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.