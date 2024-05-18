Aliağaspor FK, tarihi maç öncesi taraftarları tribünlere çağırıyor

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Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK'nın 2. Lig yolunda kendi sahasında 52 Orduspor ile oynayacağı tarihi maç öncesi tüm Aliağalıları destek için tribünlere çağırdı.

Tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkma şansı yakalayan Aliağa, 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmadan tur atlayarak ayrılması halinde adını final turuna yazdıracak. Play-Off turunda deplasmanda 52 Orduspor'a 1-0 mağlup olan sarı siyahlılar, kendi sahasındaki karşılaşmayı 2 farklı skorla kazanarak Elazığspor - Efeler 09 maçının tur atlayanı ile 2.Lig yolunda final oynayacak.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'da oynanacak olan tarihi maç öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile tüm Aliağalıları destek için tribünlere çağırdı. Başkan Acar, yaptığı videolu paylaşımda, "Şehrimizin tarihinde ilk kez gerçekleşen 2. Lig'e çıkma yarışında önemli bir virajdayız. Pazartesi saat 16.00'da Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynayacağımız maçta stadımızı doldurarak tarihi beraber yazalım" ifadelerine yer verdi. - İZMİR