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Alibeyköy'de Haliç Hospital binasının yıkımına başlandı - Son Dakika
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Alibeyköy'de Haliç Hospital binasının yıkımına başlandı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yıkımına başlanan Alibeyköy Haliç Hospital binasının yerine Aile Sağlığı Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ve muhtarlık binası yapılacak.

Alibeyköy\'de Haliç Hospital binasının yıkımına başlandı
23.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:12
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Alibeyköy'de bulunan Haliç Hospital binasının yıkımına başlandı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından yıkımına başlanan binanın yerine, Aile Sağlığı Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ve muhtarlık binası yapılacak.

Alibeyköy Haliç Hospital binası yıkılıyor. Eyüpsultan Belediyesi yıkımına başlanan binanın yerine, Alibeyköy'e yaraşır güzellikte, daha modern, daha işlevsel bir proje hazırladı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan projeye göre yıkım yapılan alana Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve muhtarlık binası yapılacak. Ayrıca yine proje kapsamında bir de meydan düzenlemesi de gerçekleştirilecek.

Binanın yerine daha işlevsel bir proje

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yıkımın yapıldığı alana gelerek incelemelerde bulundu. Yıkılan binanın yerine yapılacak ve Alibeyköy'e değer katacak projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Deniz Köken, "Burası daha önce hastaneydi, eskiden belediye binasıydı. Uzun süre sağlık yatırımcıları bulamadık. Onun için buraya şimdi hem meydan yapacağız, hem de aile sağlığı merkezini buraya getireceğiz. Ayrıca Alibeyköy Muhtarlığı'nı da buraya getireceğiz. Üzerine kanser tarama merkezi KETEM'i koyacağız. Yine sağlıkla ve muhtarlık binasıyla komplike hizmet vermiş olacak. Alibeyköy'e hayırlı olsun diyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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