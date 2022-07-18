Alikahya'da 'Geleneksel Ordulular Şenliği'  Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Alikahya'da 'Geleneksel Ordulular Şenliği'  Düzenlendi

18.07.2022 10:11
Alikahya'da 'Geleneksel Ordulular Şenliği'  Düzenlendi

Alikahya’daki Ordulu dernekler, İzmit Belediyesi’nin de desteğiyle ‘Geleneksel Ordulular Şenliği’ düzenledi.

Alikahya'daki Ordulu dernekler, İzmit Belediyesi'nin de desteğiyle 'Geleneksel Ordulular Şenliği' düzenledi.

Geleneksel Ordulular Şenliği'nde Alikahyalılar, Sapanca Seka Kamp Alanı'nda buluştu. İzmit Belediyesi'nin destekleriyle, Ordu Gölköy Düzyaylalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Alikahya Karahasanlılar Kültür Derneği ve Kocaeli Aydoğanlılar Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte; Erdal Canlı, Sivaslı Gül ve İhsan Kaya sahne aldı.

Programa, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu, Alikahya Merkez Mahallesi Muhtarı Recep Kahveci, Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca, Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan, Ordu Gölköy Düzyaylalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Gökbudak, Alikahya Karahasanlılar Kültür Derneği Başkanı Mehmet Yurt, Kocaeli Aydoğanlılar Derneği Başkanı  Sebahattin Sarıca ve Alikahya'da yaşayan Ordulu yurttaşlar katıldı.

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Sizler olmasanız buradaki şenliğin de etkinliğin de hiçbir anlamı olmaz. Bu şenliğin asıl sahipleri sizlersiniz. Siz varsanız bu şenlikler güzel, sizler buradaysanız bu şenlikler güzel. Size Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını getirdim. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun."

YORUMLAR
500
Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı Bahçesine dadanan domuzlardan bıktı, böyle çözüm buldu Bahçesine dadanan domuzlardan bıktı, böyle çözüm buldu
Kaynak: ANKA

İhsan Kaya, Kocaeli, Gölköy, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alikahya'da 'Geleneksel Ordulular Şenliği'  Düzenlendi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:07 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı!
10:05 Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti
09:49 Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı
09:49 Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve şef Arda Türkmen bebek bekliyor
09:45 Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor
09:31 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Vegas'ta evlendi
09:22 Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu
09:05 Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi
09:07 Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü
09:08 Kırmızı bültenle aranıyordu! Azat Kendal kod adlı PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 10:19:08. #1.13#
SON DAKİKA: Alikahya'da 'Geleneksel Ordulular Şenliği'  Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement