Alkollü araç kullanarak motokuryenin ölümüne neden olan şüpheliye tahliye kararına meslektaşlarından tepki - Son Dakika

Alkollü araç kullanarak motokuryenin ölümüne neden olan şüpheliye tahliye kararına meslektaşlarından tepki

DENİZLİ Denizli'de motokuryeye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücünün tahliye edilmesine itiraz eden aile, kaybettikleri oğullarının meslektaşlarıyla, karara tepki gösterdi.

Merkezefendi İlçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen Mehmet K. idaresindeki 20 AGG 462 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek süratli bir şekilde Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından ilk kez çıktığı hakim karşısında tutukluluğunun devamına karar verilen Mehmet K. için bugün 5. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma yapıldı. Duruşmada aile tutukluluğunun devam etmesini isterken, Mehmet K. ise, "Olay yerinde peş peşe gelen 3-4 tane ışık vardı. Yarış yapılacak bir yer değildir. Ayrıca yarışta yapmadık. Bu bir kazadır. Allah rahmet eylesin. Benim ya da herkesin başına gelebilirdi. Tahliyemi talep ediyorum" diyerek kendini savundu. Konuşmaların ardından Kılıç tahliye edilirken, aile ise avukatları aracılığıyla tahliye kararına itiraz

etti.

Tahliye kararını duyan Necati Yasin Batır'ın meslektaşları ve ailesi, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda bir araya geldi. Hayatını kaybeden kuryenin ablası Ayşenur Batır tahliyeye kararına tepki göstererek, "Denizli'nin Saraylar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında şüpheli Mehmet K. sevk ve idaresinde olan araç ile yer işaretlemelerine uymama, alkollü iken karayollarında araç kullanma, aracın hızını aracın teknik özelliğine, görüş, yol ve trafik durumunun gerektiği şartlara uymama gibi kusurlu hareketleri nedeniyle ekmek parasını kurye olarak çıkartmaya Necati Yasin Batır'a çarparak ölümüne neden olmuştur. Yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde tamamen kusurlu olan Mehmet K., 67 gün tutuklu kaldıktan sonra mahkemece tahliyesine karar verildi. Sanığın suçunun bilinçli taksirle adam öldürme ve hatta kastla adam öldürme olması karşısında bu kadar kısa sürede tahliye edilmesi kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Mahkeme gerekçesinde sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve dosyanın adli tıptan geç gelebileceğini gerekçe göstermiştir. Dosya belki bir kaç ay içerisinde adli tıptan gelme ihtimali olmasına karşın Necati Yasin Batır'ın ise hayata dönme ihtimali hiç bulunmamaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından motokuryeler korna çalarak kentte bir süre ilerlerken, duruşmanın ise 10 Mayıs 2022 tahine bırakıldığı belirtildi.