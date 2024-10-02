Alkollü Sürücü Motosikletlinin Ölümünden Yargılanıyor - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Motosikletlinin Ölümünden Yargılanıyor

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Ordu'da alkollü sürücü, motosiklet kazasında 3 çocuk babasının ölümüne neden oldu. Yargılanıyor.

02.10.2024 18:34
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Ordu'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada, otomobil sürücü hakim karşısına çıktı

Trafik kazasında 3 babasına çarparak hayatını kaybetmesine neden olan alkollü sürücü, tutuklu yargılanıyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü İsmail Coşkun'a çarpan alkollü otomobil sürücüsü hakim karşısına çıktı.

Ünye'de 28 Temmuz gecesi iki otomobil ve motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden 3 çocuk babası İsmail Coşkun'a çarpan Yüksel Çelik isimli otomobil sürücünün yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sıfatıyla katılan Çelik'in yargılandığı davanın ilk duruşmasına Coşkun'un ailesi, eşi, kuryeler ve avukatları katıldı. Davanın görüldüğü Ünye Adliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren mahkeme sonunda açıklama yapan ailenin avukatı Arslan Bolat, mahkemenin sürücünün tutukluluk haline devam etmesine karar verdiğini söyleyerek ailenin bir nebzede olsa sevindiğini söyledi.

"Bu kaza değil, cinayettir"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan aile avukatı Arslan Bolat, "Öncelikle bu kaza değil bir cinayettir. Biz bunu başından itibaren söylüyoruz. Kurye kardeşimiz alkollü bir sürücünün kural hatası yaparak bulunmuş olduğu eylemler neticesinde hayattan koptu. Müvekkilimizin kocasız, çocukları ise babasız kaldı. Netice itibarıyla baktığımız zamanda bu artık bir kaza olma niteliğiniz kaybetti. Alkollü ve asli kusurlu olarak bir eylem gerçekleştiriyorsanız, bu eylemin sonuçlarını bilmeniz ve cezalandırılmanız gerekiyor. Bizim mahkemeden en büyük isteğimiz söz konusu cezalandırma yapılırken, bilinçli taksir hükümleri göze alınmasıydı. Yine sayın mahkeme buna taktir buyurdu ve sanığın tutuklanmasına ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Biz de bu yönden baktığımızda ciğerimiz soğumuş durumdadır. En azından şahsın içerde kalacağını şu anlık biliyoruz" dedi.

"Müvekkilimiz suçlu gibi algı oluşturulmaya çalışıldı"

Mahkeme süresinde şahsın tutukluluk halinin devam edeceğini ifade eden Avukat Arslan Bolat, "Hazırlanan iddianamede kişinin alkollü olduğu asli olarak kural hatası yaptığı zaten ortadaydı. Ancak sanık ve ailesinin sunmuş olduğu raporda sanki bizim müvekkilimiz suçluymuş gibi, sanki bütün kural ihlallerini bizim müvekkilimiz yapmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Biz bunu hakime ve sayın savcılığa anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Biz bu mahkemenin bizim açımızdan iyi geçtiğini yine sayın hakim ve savcımıza derdimizi iyi anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Mahkememiz yine devam ediyor. Adli Tıp Kurumundan kusurlu rapor yeniden alınacak. Bu yargılama devam ederken kişi hak ettiği yerde cezaevinde kalacak" diye konuştu.

Öte yandan mahkeme heyeti, Yüksel Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Alkollü Sürücü Motosikletlinin Ölümünden Yargılanıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alkollü Sürücü Motosikletlinin Ölümünden Yargılanıyor - Son Dakika

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