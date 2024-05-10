ALKÜ'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ALKÜ'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde Filistin'deki soykırıma tepki göstermek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte İsrail aleyhinde sloganlar atılırken, Filistin ve Türk bayrakları açıldı. Alanya İlçe Müftüsü, üniversite görevlileri ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşte basın açıklaması okundu. Dua edildikten sonra barış balonları gökyüzüne bırakıldı.

10.05.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı Avrupa ülkelerinde üniversitelerinde Filistin'deki soykırıma tepki göstermek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) Anadolu Gençlik Derneği tarafından, Filistin'de yaşanan soykırıma tepki göstermek ve Amerika'daki üniversiteler başta olmak üzere Filistin halkını desteklediği için baskıya maruz kalan üniversite mensuplarına destek vermek için yürüyüş düzenlendi. ALKÜ Kestel Yerleşkesindeki Abdurrahman-Nimet Alaaattinoğlu Camii önünde cuma namazının ardından başlayan yürüyüş üniversite ana kapısı önünde sona erdi. Yürüyüş esnasında İsrail aleyhinde sloganlar atılırken, Filistin ve Türk bayrakları açıldı. Filistin'e destek yürüyüşüne Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan, üniversite görevlileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Filistin meselesi din, dil, ırk fark etmeksizin her insanın davasıdır"

Yürüyüşün ardından basın açıklaması okuyan Tıp Fakültesi öğrencisi İsmet Aydemir, Filistin'deki olayların her insanın davası olduğunu belirterek, "Bu katliamlar karşısında hiçbir şey yapamazsak bile susmayıp bu direnişe ortak olmak özgür Filistin halkına boynumuzun borcudur" dedi.

"Öğrencilerin yanlarında olduklarını vurgulamak için buradayız"

ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocakdan ise, "Öğrencilerimiz Amerika'daki üniversitede okuyan ve baskıya zulme karşı Filistin halkının yanında olduklarını söylediklerinden dolayı sıkıntıya maruz kalan öğrencilerin de yanlarında olduklarını vurgulamak amacıyla burada bir araya geldiler" diye konuştu.

"Soykırıma hayır demek için elimizden geleni yapıyoruz"

ALKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Filistinli Osman Abuhasan (26) ise, "7 aydır süren soykırıma hayır demek için az bir şey yapıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz. Soykırıma hayır demek için geldik. Soykırım daha önceden başladı. 70 yıldır bir baskı altındaydık" dedi.

Konuşmaların ardından ise Filistin'de ve Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildikten sonra gökyüzüne barış balonları bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Eğitim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ALKÜ'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 18:08:48. #1.12#
SON DAKİKA: ALKÜ'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement