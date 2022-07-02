ALKÜ'den yıl sonu buluşması - Son Dakika
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ALKÜ'den yıl sonu buluşması

02.07.2022 09:25
ALKÜ'den yıl sonu buluşması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik ve idari personeli, "Akademik Yıl Sonu Buluşması"nda bir araya geldi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik ve idari personeli, "Akademik Yıl Sonu Buluşması"nda bir araya geldi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın davetiyle ALKÜ ailesi "Akademik Yıl Sonu Buluşması"nda bir araya geldi. ALKÜ personelinin büyük ilgi gösterdiği ve tüm birimlerden katılımın olduğu programda Rektör Kalan, davetine icap eden akademik ve idari personelin masalarını tek tek dolaşarak selamladı. Programın son anına kadar alanda kalarak ALKÜ mensuplarıyla sohbet eden Rektör Kalan, etkinliğe katılan tüm ALKÜ ailesine teşekkür etti.

"Daha çok etkinlikte buluşacağız"

Pandemi kurallarından dolayı kısıtlı sayıda etkinliklerde bir araya gelebildiklerini ifade eden Rektör Kalan, "Pandeminin getirdiği ve sosyal hayatımızı kısıtlayan kötü günler geride kaldı. Bundan sonraki süreçte daha çok sosyal etkinliklerde buluşacağız." dedi. ALKÜ ailesine "Birlik" vurgusunda bulunan Rektör Kalan, "Aile demek birlik demek. Bu birliği sizler aracılığı ile herkese gösterdik." şeklinde konuştu. Kurban Bayramı öncesi izne ayrılan ve ayrılacak olan personelin bayramını en içten dilekleriyle kutladığını belirten Rektör Kalan, gelecek hafta ALKÜ personeliyle hem bayramlaşma programında hem de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde yeniden bir araya geleceklerini kaydetti. Bununla birlikte Kalan, "Özel Güvenlik Görevlileri Haftası" dolayısıyla ALKÜ güvenlik personelinin günlerini kutladı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Alanya, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ALKÜ'den yıl sonu buluşması - Son Dakika

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