ALKÜ Uygulama Anaokulu Öğrencileri Rektör Yardımcılarının Koltuklarını Devraldı - Son Dakika
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ALKÜ Uygulama Anaokulu Öğrencileri Rektör Yardımcılarının Koltuklarını Devraldı

ALKÜ Uygulama Anaokulu Öğrencileri Rektör Yardımcılarının Koltuklarını Devraldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Uygulama Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rektör Yardımcılarının koltuklarını devraldı. ALKÜ'lü minik yürekler, gösteri ve danslarıyla büyüklerinin gönüllerini fethetti. Etkinlik, ALKÜ Rektör Yardımcılarıyla yapılan ziyaret ve gösterilerle dolu dolu geçti.

23.04.2024 12:11
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Uygulama Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rektör Yardımcılarının koltuklarını devraldı. ALKÜ'lü minik yürekler, 23 Nisan için hazırladıkları gösteri ve danslarıyla da büyüklerinin gönüllerini fethettiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) dolu dolu geçti. ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, ALKÜ Rektör yardımcılarına ziyarette bulunduktan sonra Kestel Yerleşkesindeki amfitiyatro alanında yaptıkları gösterilerle gönülleri fethettiler. ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Didem Türkoğlu ve Uzman Öğretici Cansu Uygun eşliğinde ziyarete gelen minik öğrenciler; ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve ALKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan'ın makamını ziyaret ettiler. Ziyarette öğrencilere çikolata ve meyve suyu ikram eden Rektör Yardımcıları, daha sonra makam koltuklarını minik öğrencilere devretti. Minik öğrenciler, makam koltuklarını devraldıktan sonra görüş ve taleplerini dile getirdiler. Günün anlam ve önemi kapsamında öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Yardımcıları, minik öğrenciler ile tek tek sohbet etti. Rektör Yardımcıları'nın öğrencilere yönelttiği sorulara verilen yanıtlar ise ortamda neşeli anlara sahne oldu. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç'tan Zeynep Varol, Prof. Dr. Mehmet Akın'dan Umay Karademir, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu'ndan ikiz kardeşler Tamay ve Umay Karademir, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan'dan ise İnci Lehimler koltuğu devraldı.

Minik yürekler, gösterileriyle mest ettiler

ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Kestel Yerleşkesindeki amfitiyatro alanında devam etti. Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada başka bir örneğinin olmadığını vurgulayarak "ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencileri, çağın gerektirdiği şekilde eğitimlerini alıyorlar. Çocuklarını bizlere emanet eden velilerimize teşekkür ederek onların geleceklerini en iyi şekilde hazırlamaya gayret ettiğimizi belirtmek istiyorum. Çocuklarımız hem ülkemiz hem de bizlerin geleceğidir. Hepsinin heyecanlarını yürekten yaşıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum" dedi. ALKÜ Müzik Eğitimi Bölümü öğrencilerin çeşitli enstrümanlarla söyledikleri marşlarla başlayan etkinlik, çocukların gösterileriyle devam etti. Minik yürekler, sahnede şarkılar eşliğinde çeşitli gösteriler düzenlerken büyüklerinden de tam not aldılar. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ALKÜ Uygulama Anaokulu Öğrencileri Rektör Yardımcılarının Koltuklarını Devraldı - Son Dakika

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