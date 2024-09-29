Alman Barbara D. Müslüman Oldu

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Almanya vatandaşı Barbara D, çevresindeki arkadaşlarının etkisi ve İslamiyet üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda müslüman olma kararı aldı.

Müslüman olmaya karar verdikten sonra Zonguldak Kozlu İlçe Müftüsü Hafız Recep Apaydın'ı ziyaret eden Barbara D, burada gerçekleşen ihtida töreni ile İslamiyet'e geçiş yaptı. İhtida töreninde "Emine" ismini alan Barbara D, Müftü Apaydın tarafından Müslüman olmasının ardından İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplarla onurlandırıldı. Müftü Apaydın, Barbara D'yi tebrik ederek İslamiyet yolculuğunda rehberlik etmeye devam edeceklerini belirtti. - ZONGULDAK