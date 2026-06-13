Alman Çift Beyşehir'de Misafirperverlik Buldu - Son Dakika
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Alman Çift Beyşehir'de Misafirperverlik Buldu

Alman Çift Beyşehir\'de Misafirperverlik Buldu
13.06.2026 14:52
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Almanya'dan yola çıkan bisikletli gezginler, Beyşehir'deki doğal güzellikler ve misafirperverliği keşfetti.

Almanya'dan bisikletleriyle yola çıkarak Çin'e ulaşmayı hedefleyen Yuonne Pothyha ve Mavritz Schröder çifti, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola vererek bölgenin doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini yakından tanıdı.

Uzun soluklu dünya yolculukları kapsamında Türkiye'ye gelen Alman çift, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından Beyşehir Bisiklet Evi'nde misafir edildi. Alman gezginler Beyşehir'de gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yolculuklarının en özel duraklarından birinin Beyşehir olduğunu ifade eden Yuonne Pothyha, ilçede karşılaştıkları samimiyetin kendilerini etkilediğini söyledi. İnsanların son derece yardımsever ve misafirperver olduğunu belirten Pothyha, Beyşehir Gölü'nün doğal güzelliğine de hayran kaldığını ifade etti.

Mavritz Schröder ise bisiklet yolculuklarının yalnızca kilometre kat etmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma fırsatı sunduğunu belirtti. Yol boyunca birçok güzel hatıra biriktirdiklerini ifade eden Schröder, Beyşehir'in bu hatıralar arasında özel bir yere sahip olacağını dile getirdi. Beyşehir'de çok sıcak karşılandıklarını kaydeden Schröder, "Kendimizi yabancı gibi değil, buradan biri gibi hissettik" sözleriyle ilçe halkına teşekkür etti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da ilçeye gelen yabancı bisikletçilerin Beyşehir'in uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirterek, organizasyona destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Çin'e doğru pedal çevirmeye devam edecek Alman çift, Beyşehir'den ayrıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alman Çift Beyşehir'de Misafirperverlik Buldu - Son Dakika

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