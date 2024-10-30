Alman Fizyoterapist Müslüman Oldu - Son Dakika
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Yerel

Alman Fizyoterapist Müslüman Oldu

Alman Fizyoterapist Müslüman Oldu

Antalya'da yaşayan Alexander Tallner, İhtida töreninde Müslüman olup 'Ali' ismini aldı.

30.10.2024 17:57
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Alexander Tallner, İlçe Müftülüğünde düzenlenen İhtida töreninde kelimi-i şahadet getirerek Müslüman oldu. " Türkiye'de insanlara karşı olan saygı ve sevgi anlayışı beni çok etkiledi" diyerek Müslüman Alexander Tallner, 'Ali' ismini aldı.

Gazipaşa'da bir süredir yaşamını sürdüren Alman vatandaşı fizyoterapist Alexander Tallner, İslam dinini seçerek Müslüman oldu. İlçe Müftülüğüne başvurarak İslam'a geçmek istediğini ifade eden Tallner için özel bir ihtida töreni düzenlendi. Törende İlçe Müftüsü Fahri Başar, İslam'ın temel ilkeleri ve Müslüman toplumunun kardeşlik ve barış anlayışını vurgulayan bir konuşma yaptı.

İhtida töreni sırasında Müftü Başar, İslam'ın tevhid (birlik) dini olduğunu belirterek, inanç özgürlüğü ve hoşgörünün temel taşlarını oluşturduğunu ifade etti. Müftü Başar, "İslam; kardeşlik, barış ve insanlığa saygı dinidir. Müslümanlar, diğer inanç mensuplarına karşı da hoşgörülü ve anlayışlıdır. Bu hoşgörünün temeli ise İslam'ın esaslarında yatmaktadır" dedi.

Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in de bir "Hayat rehberi" olduğuna dikkat çeken Müftü Başar, Tallner'in İslam'ı tercih etmesinden ötürü tebriklerini sundu.

İnsanlara karşı olan saygı ve sevgi anlayışı beni çok etkiledi

Alexander Tallner, tören sırasında Müslüman olma kararını etkileyen faktörleri de dile getirdi. İslam toplumunda insanlığın ön planda tutulmasının kendisini derinden etkilediğini söyleyen Tallner, "Müslüman toplumlar arasında paylaşma ve yardımlaşma ön planda, toplumsal yaşam ise barış içerisinde. Bu toplumsal dayanışma, insanlara karşı olan saygı ve sevgi anlayışı beni çok etkiledi. İslam'a yönelmeme sebep oldu" ifadelerini kullandı.

İsminin Ali olmasını istedi

İhtida töreninin sonunda, İlçe Müftüsü Fahri Başar rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek İslam'a giren Alexander Tallner, Müslüman olarak "Ali" ismini almak istediğini belirtti. Bu anlamlı törenin ardından Müftü Başar, kendisine bir Kur'an-ı Kerim ve Almanca meali hediye etti. Tören, Tallner'in artık yeni ismiyle, din kardeşi olarak karşılanmasıyla son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alman Fizyoterapist Müslüman Oldu - Son Dakika

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