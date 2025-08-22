Alman Vatandaşı Müslüman Oldu

Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde, Alman vatandaşı Nico Jermaine Lather Müslüman olarak "Kerem" adını aldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Duygusal anların yaşandığı merasimde Nico Jermaine Lather, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Merasimin ardından İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kerem'e Müslüman olduğunu belgeleyen İhtida Belgesi'ni takdim etti. Ayrıca kendisine Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.
İl Müftülüğü, Kerem'e yeni hayatında huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. - KÜTAHYA
