Almanya'da ulaşım sektörü çalışanlarından protesto - Son Dakika
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Almanya'da ulaşım sektörü çalışanlarından protesto

27.03.2023 17:01

- Almanya'da ulaşım sektörü çalışanlarından protesto Almanya genelinde sendikaların çağrısıyla greve giden ulaşım sektörü çalışanları, boş istasyonlarda gösteri düzenledi.

- Almanya'da ulaşım sektörü çalışanlarından protesto

KÖLN - Almanya genelinde sendikaların çağrısıyla greve giden ulaşım sektörü çalışanları, boş istasyonlarda gösteri düzenledi.

Almanya'da işçi sendikası Verdi ile demiryolu çalışanları sendikası EVG'nin çağrısıyla 24 saatlik greve giden binlerce çalışan protesto gösterisi düzenlendi. Grev nedeniyle toplu ulaşımın durma noktasına geldiği ülkede turuncu yelekli sektör çalışanları, boş tren istasyonlarında zam talebiyle işverenleri protesto etti. Almanya'nın birçok şehrinde yapılan yürüyüş ve mitinglere on binlerce çalışan katıldı.

Demiryolu çalışanlarının Köln tren garı karşısında düzenledikleri eyleme katılan sendika temsilcisi Mesut Ermayası, salgından dolayı işverenin ilk sene zam yapmadığını, ikinci sene ise yüzde 1 buçuk zam teklifini kabul ettiklerini belirterek, "Bunun üzerine savaş geldi, enflasyon geldi, her şey pahalılaştı. Bizim isteğimiz her işçiye 650 euro zam verilmesi" dedi. Bugün Almanya'nın en büyük grevinin yapıldığını ifade eden Ermayası, "Köln kentinde 2 bin 200 işçimiz var. Bunun 400-450'si Türk işçilerimiz" şeklinde konuştu.

Demiryolu işçisi Mesut Ceviz ise, "Yöneticiler kendisine yüzde 14 zam yapıyor. Bize gelince para yok diyor" ifadelerini kullanırken, Güray Deniz de, "İşverenden hakkımızı talep ediyoruz, inşallah alacağız. En az 650 euro brüt talep ediyoruz" diye konuştu.

Grevin bugün saat 00.00'da sona ermesi bekleniyor. Yaklaşık 2,5 milyon çalışanı temsil eden işçi sendikası Verdi, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşların yetersiz kaldığı gerekçesiyle ulaşım sektörü çalışanları için zam talep ediyor. Sendika, çalışanlar için yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, 230 bin çalışanı temsil eden EVG ise yüzde 12'lik bir artış ya da en az 650 euro zam yapılmasını talep ediyor.

Verdi Sendikası Başkanı Frank Werneke yaptığı açıklamada, mücadelelerinin umursamaz patronlara karşı olduğunu belirterek, "31 yıldır böyle bir grev olmamıştı. Taleplerimiz karşılanmazsa geniş kapsamlı bir mücadele içerisine gireriz, ancak işverenlerin böyle bir riske girmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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