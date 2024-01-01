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Almanya'da halk havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi - Son Dakika
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Almanya'da halk havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi

Almanya'da halk, başkent Berlin başta olmak üzere ülke genelinde geniş güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi. Frankfurt'taki yeni yıl kutlamalarında binlerce kişi, Main Nehri kıyısında gerçekleştirilen görkemli havai fişek gösterileriyle 2024 yılına 'merhaba' dedi.

Almanya\'da halk havai fişek gösterileriyle yeni yıla \'merhaba\' dedi
01.01.2024 - 08:54,
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Almanya'da halk havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi.

Yeni yıl dünya genelinde konserler, sokak partileri ve binlerce kişinin katıldığı kutlamalarla karşılandı. Almanya'da halk başkent Berlin başta olmak üzere ülke çapında geniş güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi. Avrupa'nın finans merkezi Frankfurt'taki yeni yıl kutlamaları Main Nehri kıyısında gerçekleştirildi. Nehir kenarında toplanan binlerce kişi, görkemli havai fişek gösterileriyle 2024 yılına 'merhaba' dedi. - FRANKFURT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Almanya'da halk havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi - Son Dakika
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