Almanya'da halk havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi.

Yeni yıl dünya genelinde konserler, sokak partileri ve binlerce kişinin katıldığı kutlamalarla karşılandı. Almanya'da halk başkent Berlin başta olmak üzere ülke çapında geniş güvenlik önlemleri altında yeni yıla girdi. Avrupa'nın finans merkezi Frankfurt'taki yeni yıl kutlamaları Main Nehri kıyısında gerçekleştirildi. Nehir kenarında toplanan binlerce kişi, görkemli havai fişek gösterileriyle 2024 yılına 'merhaba' dedi. - FRANKFURT