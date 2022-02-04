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Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamamıştı, tedavisine İstanbul'da devam ediliyor - Son Dakika

Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamamıştı, tedavisine İstanbul'da devam ediliyor

04.02.2022 12:15
Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamamıştı, tedavisine İstanbul'da devam ediliyor

Almanya'da yaşayan karaciğerinde tümör tespit edilen 64 yaşındaki Ahmet Demiray, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Almanya'da yaşayan karaciğerinde tümör tespit edilen 64 yaşındaki Ahmet Demiray, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan ve karaciğerinde tümör tespit edilen 64 yaşındaki Ahmet Demiray, ambulans uçakla tedavisi için İstanbul'a getirildi. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 00.30'da Atatürk Havalimanı'na ulaşırken Demiray'ın tedavisine İstanbul'da özel bir hastanede başlandı. Demiray'ın kızı Reyhan Demiray, 64 yaşındaki babasının Almanya'da yeterli sağlık hizmetini alamadığı için üzerine Türkiye'ye nakli konusunda Frankfurt Başkonsolosluğuna dilekçe verdiklerini belirtmişti. - İSTANBUL

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İstanbul, Ambulans, Almanya, Tümör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamamıştı, tedavisine İstanbul'da devam ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamamıştı, tedavisine İstanbul'da devam ediliyor - Son Dakika
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