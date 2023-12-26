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Almanya'dan gelen Miya Giresun'da Müslüman oldu - Son Dakika
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Almanya'dan gelen Miya Giresun'da Müslüman oldu

Almanya'dan gelen Miya, Eynesil İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu. İlçe Müftüsü tarafından yönetilen merasimde Miya'ya İslam esasları hakkında bilgi verildi. Miya, özgür iradesiyle İslam'ı seçtiğini belirterek İslamiyeti kabul etti. Tören sırasında yapılan dualar ve salavatlar eşliğinde ihtida belgesi takdim edildi ve İslamiyeti anlatan kitaplar hediye edildi.

26.12.2023 - 16:10,
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Müslüman olup, Meryem ismini aldı

GİRESUN - Almanya'dan gelen Miya Giresun'un Eynesil İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu.

İlçe Müftüsü Hüseyin Hacıfettahoğlu'nun yönettiği merasimd, Miya, Allah'ın varlığı, birliği, iman ve İslam esasları hakkında bilgi verildi.

Miya, özgür iradesiyle İslam'ı seçtiğini belirterek kelime-i şehadeti kabul etti.

Şahitler eşliğinde yapılan törende, tekbirler eşliğinde salavatlar okundu. İmzalanan ihtida belgesi Miya'ya takdim edilirken, İlçe Müftüsü tarafından tebrik edilip İslam'a geçişin anlamını içeren kitaplar hediye edildi.

Tören, duygu dolu anlara sahne oldu, ve Meryem'in İslam ailesine katılması sevinçle karşılandı.

Almanya\'dan gelen Miya Giresun\'da Müslüman oldu
Kaynak: İHA
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