Almanya Donanması, Rusya gerilimi sürerken Kuzey Atlantik'te 500 km menzilli füze denedi - Son Dakika
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Almanya Donanması, Rusya gerilimi sürerken Kuzey Atlantik'te 500 km menzilli füze denedi

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Almanya, Leipzig Havalimanı saldırı girişimi sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımları açıklamasının ardından Kuzey Atlantik'te 500 km menzilli LORA balistik füzesini ilk kez bir savaş gemisinden denedi.

Almanya, geçtiğimiz ay Leipzig Havalimanı'nda yaşanan saldırı girişimi nedeniyle resmen Rusya'nın suçlanmasıyla yaşanan şiddetli gerginliğin ardından gece saatlerinde 500 km menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Almanya Donanması, gece saatlerinde Kuzey Atlantik'te İsrail menşeli ve 500 km menzilli bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından geliştirilen LORA sisteminin testi, Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidine karşı uzun menzilli silah tedarikini hızlandırdıkları bir dönemde geldi. İrlanda ve İzlanda arasındaki Kuzey Atlantik bölgesinde gerçekleştirilen deneme sırasında en az iki LORA denendi. Hedeflerin yeri ve füzelerin test sırasında katettiği gerçek mesafeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Alman Donanması Komutanı Jan Christian Kaack, denemenin bütünüyle başarılı olduğunu ve bu adımın, caydırıcılık ve deniz savunma hazırlığında yeni bir başlangıcı temsil ettiğini söyledi. Kaack, "Dün gece Kuzey Atlantik'te gerçekleştirdiğimiz başarılı deneme ile denizcilik tarihine geçtik. Sistemin potansiyel menzili, şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi aşıyor" dedi.

Alman donanması ilk defa bir savaş gemisinden balistik füze ateşledi

Alman donanmasının ilk defa bir savaş gemisinden balistik füze ateşlenmesiyle gerçekleşen deneme, Berlin ile Moskova arasındaki ilişkilerin ciddi bir şekilde gerildiği bir dönemde geldi. Füze denemesi, Almanya hükümetinin ağustos ayı başında Leipzig Havalimanı'nda meydana gelen olayın arkasında Rusya'nın bulunduğunu duyurması ve Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım tedbiri açıklamasından saatler sonra gerçekleşti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, tedbirler kapsamında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu'nun kapatılacağını, Berlin'deki kültür ve bilim kurumu Rus Evi'nin sözleşmesinin feshedileceğini, Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım listesinin genişletileceğini ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde faaliyet gösteren Rus Gölge Filo gemilerine yönelik tedbirlerin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Almanya Donanması, Rusya gerilimi sürerken Kuzey Atlantik'te 500 km menzilli füze denedi - Son Dakika
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