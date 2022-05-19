Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi

19.05.2022 03:05

- Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi Almanya'nın Köln kentinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

- Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında bir bisiklet turu gerçekleştiren Milli Sporcu Ali Uzun, Köln Başkonsolosluk konutunda 191.9 km'lik bisiklet sürüşünü noktaladı. Milli sporcuyu Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turan Kaya karşılayarak bir plaket verdi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında "1919 Sürüşü" adı altında gerçekleştirilen bisiklet turunu yapan Ali Uzun, "Bu fikir ortaya çıktığı zaman, 'Acaba yapabilir miyim?' diye biraz endişelerim vardı. Mesafe çok uzundu, 191.9 km. Daha sonrasında konsolosluk ile fikrimi paylaştığımda çok sıcak yaklaştılar. Onların destekleriyle, sizlerin motivasyonu ile birlikte 191.9 km tamamladım" şeklinde konuştu. Uzun, "Güzergah biraz uzundu. Mönchengladbach daha sonra Düsseldorf ve Köln'e geldim, tabii bitmedi, Bonn'a gittim ve buralarda biraz mesafe katettikten sonra 191.9 km'yi başkonsolosluk rezidansında bitirmiş olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Etkinliğe NATO üssünde görev yapan Türk subaylarının yanı sıra öğrenci değişim programı sebebiyle Almanya'da bulunan Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı.

Etkinlik Mert Aksoylu'nun akordiyon dinletisi ile son buldu.

Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi
Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi

YORUMLAR
500
Kars Cezaevinde '19 Mayıs' etkinliği düzenlendi Kars Cezaevinde '19 Mayıs' etkinliği düzenlendi Turgutlu Belediyesi'nden 19 Mayıs Etkinlikleri Turgutlu Belediyesi'nden 19 Mayıs Etkinlikleri
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
01:03 DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 03:21:28. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement