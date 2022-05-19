- Almanya Köln'de 19 Mayıs Etkinliği: Milli Sporcu Ali Uzun, Almanya'da pedalları 19 Mayıs için çevirdi

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında bir bisiklet turu gerçekleştiren Milli Sporcu Ali Uzun, Köln Başkonsolosluk konutunda 191.9 km'lik bisiklet sürüşünü noktaladı. Milli sporcuyu Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turan Kaya karşılayarak bir plaket verdi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında "1919 Sürüşü" adı altında gerçekleştirilen bisiklet turunu yapan Ali Uzun, "Bu fikir ortaya çıktığı zaman, 'Acaba yapabilir miyim?' diye biraz endişelerim vardı. Mesafe çok uzundu, 191.9 km. Daha sonrasında konsolosluk ile fikrimi paylaştığımda çok sıcak yaklaştılar. Onların destekleriyle, sizlerin motivasyonu ile birlikte 191.9 km tamamladım" şeklinde konuştu. Uzun, "Güzergah biraz uzundu. Mönchengladbach daha sonra Düsseldorf ve Köln'e geldim, tabii bitmedi, Bonn'a gittim ve buralarda biraz mesafe katettikten sonra 191.9 km'yi başkonsolosluk rezidansında bitirmiş olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Etkinliğe NATO üssünde görev yapan Türk subaylarının yanı sıra öğrenci değişim programı sebebiyle Almanya'da bulunan Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı.

Etkinlik Mert Aksoylu'nun akordiyon dinletisi ile son buldu.