Almira'nın Zaferi: Kanseri Yendi, Balonlarla Kutlandı - Son Dakika
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Almira'nın Zaferi: Kanseri Yendi, Balonlarla Kutlandı

Almira\'nın Zaferi: Kanseri Yendi, Balonlarla Kutlandı
14.06.2026 13:16
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9 yaşındaki Almira Turhan, kanseri yenmesinin ardından Beylikdüzü'nde binlerce balonla kutlama yaptı.

İstanbul Beylikdüzü'nde kanseri yenen 9 yaşındaki Almira Turhan için düzenlenen etkinlikte gökyüzüne binlerce balon bırakıldı.

Beylikdüzü'nde 7 yaşındayken kanser teşhisi konulan 9 yaşındaki Almira Turhan, 2 yıllık mücadelenin ardından hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Almira için Beylikdüzü'nde düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Düzenlenen duygu dolu etkinlikte binlerce rengarenk balon gökyüzüne bırakıldı. Turhan ailesi, kızlarının kanserden kurtulmasını programa katılan binlerce vatandaş ile beraber kutladı.

"Çok zordu ama dayandım, güçlü durdum"

Kanser tedavisi süresince güçlü durduğunu anlatan Almira, "Çok zordu ama çok dayandım, güçlü durdum. İki senenin ardından kanseri yendim. O yüzden bugün burada olduğum için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Artık bundan sonrası Almira'nın mutluluğu için"

Baba Samet Turhan ise, "Şükürler olsun çok zorlu süreçler atlattık. Ama bugünlerimizi gördük en azından. Artık bundan sonrası Almira'nın mutluluğu için. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Almira'nın ablası Ayşenur Turhan, "Bugünleri görmek gerçekten mükemmel bir duygu. Almira kendi içinde çok büyük savaşlar verdi. Çok şükür ki artık buradayız ve çok büyük bir katılım var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok emek verildi ve artık çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kontrollere devam ettiklerini ifade eden anne Aysun Turhan, "İki yıl kadar sürdü sürecimiz. Halen de kontrollere devam ediyoruz. Tabii ki de zorlu bir süreçti. Çok mutluyuz. Mutlu bir sona vardık ve başardık sonunda. Almira çok güçlü çıktı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almira'nın Zaferi: Kanseri Yendi, Balonlarla Kutlandı - Son Dakika

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