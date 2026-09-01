Alo Adalet 135 Hattı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Alo Adalet 135 Hattı Hizmete Girdi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Alo Adalet 135' çağrı merkezinin üç pilot ilde hizmete girdiğini açıkladı. Hedef süre uygulaması ve yargı hizmetlerinin etkinliği ile davaların hızlandırılması amaçlanıyor. Sistem ekim ayında Türkiye genelinde uygulanacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının hayat geçirildiğini ifade ederek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ile birlikte hedef süre uygulamasının etkinliğinin artacağını bildirdi.

Bakan Gürlek, bugün itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde faaliyete geçen 'Alo Adalet 135'in Adalet Bakanlığı'nda bulunan çağrı merkezini ziyaret edip, Ankara Batı Adliyesindeki Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosunun açılışını yaptı.

Çağrı merkezini ziyaret eden Bakan Gürlek, Alo Adalet 135 çağrı merkezinde görevli personelle bir araya geldi.

Gecikmelerin nedenlerini tespit ederek çözüm odaklı adımlar atılacağını vurgulayan Bakan Gürlek, "Alo Adalet hattının hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; yeni hizmet modelimizin ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi

Çağrı merkezinde göreve başlayan personele başarılar dileyen Bakan Gürlek, "Size güveniyoruz burada önemli olan vatandaşın mağduriyetini gidermek. Vatandaşın şu an davaların uzun sürmesinden ve sürüncemede kalmasından memnuniyetsizliği var. Buradaki hakim arkadaşlarımızın da hassasiyet göstermesi gerekiyor. HSK'nın da gerekirse hakim ile ilgili devreye girip işlemi yapması lazım" diye konuştu.

"Vatandaş muhatap bulacak"

'Alo Adalet 135' tanıtımının yapıldığını hatırlatan Bakan Gürlek, "Vatandaş aradığı zaman muhatap bulacak. Vatandaşa dönüş de olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek personele başarı dileğinde bulundu

Eğitim alan 'Alo Adalet 135' personeli ile iş akışı hakkında sohbet eden Bakan Gürlek, vatandaşlarla sabır ve özenle ilgilenmenin önemine vurgu yaptı. Bakan Gürlek, çağrı merkezinde görev yapan personelin bu hassas görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını belirtti.

Yargı hizmetlerinin etkinliği bürosunun açılışını yaptı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha sonra Ankara Batı Adliyesini ziyaret ederek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosunun açılışını yaptı. Açılışın ardından Bakan Gürlek, hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde önemli adımlar attıklarını belirterek, "Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların en çok davaların geç bitmesi ve dosyaların sürüncemede kalmasından dert yandığını dile getiren Bakan Gürlek, "Şu an bizim en önemli konu yargının hızlandırılması. Biliyorsunuz 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık. İnşallah ekim ayında da paketin bir kısmı daha gelecek. Orada da bazı yasal düzenlemeler yapacağız. Sağ olsun HSK'mız da yasal düzenleme haricinde gereken adımları atıyor" dedi.

"Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım"

Kendisinin de uygulamadan gelen bir bakan olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, yargılamaların uzun sürmemesi için yapılan çalışmaları önemsediğini vurgulayarak, "Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım" tavsiyesinde bulundu.

Bakan Gürlek davaların uzamasına sebep olan bilirkişi uygulamasıyla ilgili 12. Yargı Paketi'nde düzenleme yapıldığını hatırlattı.

"Kararın uzun sürmesi mağduriyet oluşturuyor"

Bakan Gürlek, yargı sisteminin her zaman birbirini kontrol ettiğini ifade ederek, "İstinafa gidiyor, Yargıtay'a gidiyor. Zaten verdiğiniz karar elbette yanlışsa dönüyor. Ama kararın uzun sürmesi maalesef mağduriyet oluşturuyor. Toplumda derin yaralar oluşturuyor. Şu an bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Ben hepinize ayrı ayrı mesleğinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Önce üç pilot il sonra Türkiye geneli

Uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin vatandaşların başvurularını hızlı ve güvenli şekilde iletebilmesini sağlayacak Alo Adalet üç pilot ilde hizmete girecek. Bakan Gürlek, öncelikle üç pilot ilde hizmet vermeye başlayan 'Alo Adalet 135's çağrı merkezi sisteminin ekim ayından itibaren tüm Türkiye'de uygulanacağını açıklamıştı.

"Fiziki ve teknik altyapımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

Görev yapan personele başarı dileğinde bulunan Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vatandaşların adalet hizmetlerinde memnuniyetini artırmaya yönelik kurumsal kapasitemizi, fiziki ve teknik altyapımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Gürlek'in, ziyaretlerine Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan, Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman, Personel Genel Müdürü Cahit Cihad Sarı ile Bilgi İşlem Genel Müdürü Mehmet Murat Tuzcu da eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alo Adalet 135 Hattı Hizmete Girdi - Son Dakika

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