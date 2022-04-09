"Alo merkez, bize şeker getirir misin!" - Son Dakika
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"Alo merkez, bize şeker getirir misin!"

09.04.2022 00:58
"Alo merkez, bize şeker getirir misin!"

Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında polis telsizlerini kullanan çocuklar anonsla polislerden şeker istedi.

Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında polis telsizlerini kullanan çocuklar anonsla polislerden şeker istedi. Telsizin diğer ucundaki polis memurları çocukların bu isteğini kırmayarak şekerlerini getirdi.

Gümüşhane'de Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü de etkinlikler kapsamında Fatih Parkı'nda bağlı birimlerine ait stantlar kurdu. Kurulan stantlarda birimlerin çalışma sistemine dair vatandaşlara ve çocuklara bilgiler verildi. Etkinlikler kapsamında, polis telsizlerini kullanmayı öğrenen çocuklar ise telsiz kullanırken polislerden şeker istedi. Telsizin diğer ucunda görevli Yunus Polisi İlkay Yaş ve bir kadın polis bu isteği kırmayarak çocuklara şeker verdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, polis abilerine ve ablalarına teşekkür ederken, polis haftasını kutlamayı da unutmadı.

Fatih Parkı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara bilgiler verdiklerini dile getiren Yunus Polisi İlkay Yaş, "Polis Haftası etkinlikleri dolayısıyla burada stantlarımızı açtık. Buraya gelen vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bu şekilde haftamızı kutluyoruz, ayrıca buraya gelen çocuklarımıza bilgileri veriyoruz. Onlara polislerle her zaman iletişim kurabileceklerini söylüyoruz. Bir tane çocuğumuz telsizden şeker istedi biz de gerekli şekilde kendisine yardım ettik." dedi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Alo merkez, bize şeker getirir misin!' - Son Dakika


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