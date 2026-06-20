Aloşlar Camii Selendi'de Açıldı - Son Dakika
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Aloşlar Camii Selendi'de Açıldı

Aloşlar Camii Selendi\'de Açıldı
20.06.2026 23:16
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Manisa Selendi'de 120 kişilik Aloşlar Camii, düzenlenen törenle ibadete hazır hale geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nde hayırseverlerin destekleriyle yapımı tamamlanan 120 kişilik Aloşlar Camii, düzenlenen törenle Selendi İlçe Müftülüğü'ne teslim edildi. Bünyesinde din görevlisi lojmanı da bulunan cami, kısa süre içerisinde ibadete açılacak.

Mollaahmetler Mahallesi'nde "Sütçü Nurullah" olarak tanınan Dernek Başkanı Nurullah Kakız'ın öncülüğünde 2023 yılında yapımına başlanan Aloşlar Camii tamamlandı. Modern mimarisiyle dikkat çeken ve aynı anda 120 kişinin ibadet edebileceği cami, mahallede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Sadece ibadet alanından oluşmayan projede, din görevlilerinin kullanımına yönelik lojman da inşa edildi. Yapımı tamamlanan cami, düzenlenen törenle Dernek Başkanı Nurullah Kakız tarafından Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas'a teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan yetkililer, caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, eserin mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahalle sakinleri ise yeni caminin ibadete açılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aloşlar Camii Selendi'de Açıldı - Son Dakika

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