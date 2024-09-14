Alsancak'ta Elektrik Kesintisi Esnafı Mağdur Etti

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde Cumbalı Sokak'taki yaklaşık 35 işletme, 48 saati aşkın süredir yaşanan elektrik kesintisinden dolayı mağdur oldu. Esnaf, dolaplarındaki malzemelerin bozulması ve müşteri kaybı nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan 20 yıldır Cumbalı Sokak'ta esnaflık yaptığını belirten İsmail Önder, "48 saattir sadece bizim sokağın elektrikleri kesik. Esnafın dolapları mahvoldu. Malları mahvoldu. Yüz binlerce lira zararları var. Bunun yanında dolaplar çalışmıyor. Müşteriye hizmet veremiyoruz. Her yönden mağdur olduk. Bütün esnaf TEDAŞ'ı arıyor. Sadece geçiştirme. Bir tek isteğimiz en azından bir trafo verilip arıza giderilinceye kadar biz işimizi görelim, dolaplarımızı çalıştıralım, hizmet verelim. Bu yönden esnafın mağduriyeti kimseyi ilgilendirmiyormuş gibi davranıyorlar. Ne yapacağımızı da şaşırdık. En yoğun olduğu gün; cuma, cumartesi, pazar. Bugünlerde gitti. Sesimize de kimse kulak vermiyor. Benim iki günlük zararım 50 bin lira. Benim ki ufak bir mekan, büyüklüklerin daha da fazla. 100 bin lira 200 bin lira zararı olanlar var. Bir an önce bizim mağduriyetimizin giderilmesi zararlarımızın tazmin edilmesini istiyoruz" dedi.

"Dağ başıymış gibi burada karanlıkta kaldık"

Esnaf Medeni Geçit ise "İnanın ki dondurmalar eridi gitti. Biz karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Dağ başıymış gibi burada karanlıkta kaldık. Koskocaman bir İzmir'de bir sokakta bu kadar mağdur oluyorsak biz bu zamanda daha kime derdimizi anlatacağız? Dolaplar çalışmıyor. Cumbalı sokak olarak biz çok mağduruz. Bir an evvel buna el atılmasını istiyorum" diye konuştu.

"Elektrik sorunundan yorulduk"

Esnaf Yakup Işık da "Perşembe gününden beri biz buradaki elektrik sorunundan yorulduk esnaf olarak. Dükkanda etler, mezeler bozuldu. Bunların zararını, ziyanını kim karşılayacak? Biz esnaf olarak mağduruz. Her birimize 50-40 bin lira elektrik faturaları geliyor. Nasıl ödeyeceğim ben bunu? Ben burada çalışacağım, kazanacağım ki elektrik parasını ödüyeyim. Ben değil sokak olarak kazanmamız lazım. Elektrik paramızı ödüyoruz, vergimizi ödüyoruz. Nerede bu devlet nerede? Üç günden beridir biz hangi çağda yaşıyoruz ya? Üç gündür arka sokağımda elektrik var, Cumbalı sokakta elektrik yok" ifadelerini kullandı.

Esnaf Güner Aslan ise dolabını göstererek bir çok malzemeyi çöpe attığını belirtti.