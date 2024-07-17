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Alt yapı alarm verdi, yollar göle döndü

Sivas'ta yağan yağmurla birlikte cadde ve yollar adeta göle döndü

SİVAS - Sivas'ta yağan yağmurla birlikte cadde ve yollar adeta göle döndü.

Sivas'ta gün içerisinde kuvvetli yağmur ön gülmesine rağmen yağan yağmurla birlikte Tıkalı ve yetersiz kalan altyapı, cadde ve yolların adeta göle dönmesine neden oldu. Şehrin en işlek bulvarı olan Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında trafik akışı güçlükle sağlandı. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.