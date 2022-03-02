Alt yapıya 1 yılda 75 milyon TL - Son Dakika
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Alt yapıya 1 yılda 75 milyon TL

02.03.2022 15:07
Alt yapıya 1 yılda 75 milyon TL

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2021 yılında 75 milyon liralık alt yapı çalışması gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2021 yılında 75 milyon liralık alt yapı çalışması gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında alt yapı çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Gerek sıfır imalat gerekse tamir ve bakım çalışmalarıyla önümüzdeki 50 yılın alt yapı ihtiyacı ortadan kaldırıldı.

2021 yılında ekipler, 40 bin metre yeni içme suyu hattı, tamir ve bakım çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmalar 55 milyon 100 bin TL maliyetle gerçekleştirildi.

21 bin 283 metre kanalizasyon hattı çalışmasını tamamlayan ekipler, 7 bin 662 metre de yağmur suyu hattı çalışmasını bitirdi. Yapılan çalışmalar yaklaşık 20 milyon TL'ye mal edildi.

Yapılan içme suyu hattı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları, 31 mahalle ve 134 sokakta toplam 75 milyon TL maliyetle hayat buldu. - KÜTAHYA

Alt yapıya 1 yılda 75 milyon TL

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Kütahya Belediyesi, Türk Lirası, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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