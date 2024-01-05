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Altan Atar'ın ölümünün ikinci yılında arkadaşları anma etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Altan Atar'ın ölümünün ikinci yılında arkadaşları anma etkinliği düzenledi

Bilecik'te 2021 yılının aralık ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Altan Atar'ı arkadaşları, ölümünün ikinci yılında unutmadı. Şerifaşa Camii'nde düzenlenen anma etkinliğinde Mevlidi Şerif okutuldu ve cemaate pilav ayran ikram edildi.

Altan Atar\'ın ölümünün ikinci yılında arkadaşları anma etkinliği düzenledi
05.01.2024 - 14:45,  Güncelleme: 14:47
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Bilecik'te 2021 yılının aralık ayında elim bir trafik kazası sonrası genç yaşta hayatını kaybeden Altan Atar'ı ölümünün ikinci yılını arkadaşları unutmadı.

Olay, 29 Aralık 2021 günü Osmaneli-Bilecik karayolu Gülümbe mevkiinde meydana gelmişti. Vezirhan'dan Bilecik yönüne seyreden Osman Y. idaresindeki 07 MRS 11 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpmıştı. Yolcu olarak araç içinde bulunan ve ağır yaralanan Altan Atar (32) Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Bilecik Şehir Mezarlığına defnedilen Atar'ın cenazesinde gözyaşları sel olmuştu.

Arkadaşları ölümünün birinci yılında olduğu gibi ikinci yılında da Altan Atar'ı unutmadı. Bugün Şerifaşa Camiinde cuma namazı öncesi Mevlidi Şerif okuturken, sonrasında cemaate pilav ayran ikram edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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