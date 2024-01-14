Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, Oyuncular Sendikası ve Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu iş birliği ile düzenlenen Tiyatro Günleri çerçevesinde ünlü oyuncu Altan Gördüm, Eskişehirli tiyatro severlerle buluştu.

Tepebaşı Belediyesi, Oyuncular Sendikası, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu iş birliği ile düzenlenen Tiyatro Günleri devam ediyor. Tiyatroların, atölyelerin, panellerin ve söyleşilerin de yer aldığı etkinlikler 5 farklı mekanda Eskişehirlilerle buluşuyor. Bu çerçevede ünlü oyuncu Altan Gördüm, Eskişehirlilerle buluştu.

"Öğrenci kenti olmasının avantajı var"

Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen söyleşide Gördüm, tiyatroya nasıl başladığını anlattı. Gördüm, "Hayalinizin peşinden gidin. Ama hayatın da gerçekleri var. Birkaç özel tiyatro haricinde sponsor olmayınca inandığınız oyunları oynamak zorlaşıyor. Tiyatroya büyük bir emek harcamak gerekiyor. Eskişehir'in öğrenci kenti olmasının avantajı var. Tiyatro salonlarını doldurabiliyor. Ama İstanbul'da bir salon kiralıyorsun, dolduramıyorsun" dedi.

"Eskişehir aydın bir kent"

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Gördüm, 'Eskişehir'de neden devlet tiyatrosu yok?' sorusuna, "Eskişehir'de şehir tiyatrosu var evet. Ama İstanbul'da da var şehir tiyatrosu bunun yanında devlet tiyatrosu da var. Eskişehir'e biraz ceza mı veriyorlar acaba? Zaten aydın bir kent daha da aydınlanmamasını mı istiyorlar" şeklinde cevap verdi.

"Akıcı metin varsa başarılı olursun"

Gördüm, kendisine seslendirme ile ilgili yöneltilen soruya ise, "İyi bir seslendirme iyi bir çeviriden başlar. Bazı kelimeleri birebir Türkçeye çevirdiğin zaman da olmuyor. İyi bir metin varsa akıcı bir metin varsa başarılı olursun, zor gelmez. Bazı kelimeleri Türkçeye göre uyarlamak gerekiyor. Aynı zamanda ideal bir seslendirme yapacaksanız da filmin orijinalini alıp prova yapmak lazım" diyerek yanıtladı.

Etkinlik çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR