Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Barış: "Kılavuz yollarının üzeri işgal edilmesin" - Son Dakika
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Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Barış: "Kılavuz yollarının üzeri işgal edilmesin"

15.10.2022 09:04
Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Barış: "Kılavuz yollarının üzeri işgal edilmesin"

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, bastonlarını rahat bir şekilde kullanabilmeleri için görme engellilere ait kılavuz yollarının üzerinin işgal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, bastonlarını rahat bir şekilde kullanabilmeleri için görme engellilere ait kılavuz yollarının üzerinin işgal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Şube Başkanı İsmail Barış yaptığı açıklamada," Görme engelliler arasında baston kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak sosyal sorumluluğun bir gereği sayılmalıdır. Ancak bastonlarımızı rahat bir şekilde kullanabilmeniz için görme engelliler için yapılan Kılavuz yolların üzerinin işgal edilmemesi gerekmektedir" dedi.

Baston kullanımının görme engellilerin çarpma, düşme, yaralanma, sakatlanma riskini azalttığını, yürüyüş ve fiziksel aktivitede bulunan engellilerin motor becerilerini geliştirdiğini belirten Şube Başkanı İsmail Barış," Kendilerine güven duygusunu, sosyal etkinliklere katılma ve bağımsız hareket edebilme yeteneklerini artırır. Beyaz baston körlerin bağımsızlaşmasının ve özgürleşmesinin sembolüdür" diye konuştu.

"Bizler için en önemli konu görme engellilerin güvenliği ve erişilebilirliği"

Kendileri için en önemli konunun görme engellilerin güvenliği ve erişilebilirliği olduğunu söyleyen İsmail Barış," Yolun karşısına geçerken, elimizde beyaz baston olmasına rağmen durmayan araçlar, üzerimize doğru yürüyen insanlar gerçekten bizi güvenlik noktasında sıkıntıya düşürüyor. Şehrimizde birçok noktada trafik ışıklarının sesli uyarı sistemli olmayışı bizlerin güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Aynı şekilde şehir içi ulaşımda kullandığımız otobüslerde sesli uyarı sisteminin olmayışı hangi durağa geldiğimizi bilmememize yol açıyor. Bunun için yetkililerimizden adım atılmasını bekliyoruz. Gençlik veya yetişkinlik döneminde, sonradan görme engelli olanlar doğal olarak bir bunalım içine girerler. Bu bunalımların aşılmasında da baston kullanma becerisi kazanmanın çok büyük rolü vardır. Çünkü baston onun tek başına evden dışarı çıkabilmesini, sosyal ortamlara katılabilmesini sağlar. Bir yere gitmek istediğinde sürekli başkasına bağımlı olmaktan kurtarır" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Barış: 'Kılavuz yollarının üzeri işgal edilmesin' - Son Dakika

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