Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli Parke Taşı Döşeme Çalışmalarını İnceledi

Yerel

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Plevne, Bereketli, Köseler ve Ovaköy Mahallerinde devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret eden Başkan Şehirli, mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyerek, birim amirlerinden işlerin ilerleyişiyle ilgili bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 47 bin m parke taşı döşenecek. Başkan Şehirli, "Plevne, Bereketli, Köseler ve Ovaköy Mahallerinde uzun soluklu bir çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda bir merkez, üç kırsal mahallemizde yıpranmış sokaklarımızı yenileyerek 47 bin m parke taşı döşüyoruz. Söz verdiğimiz gibi mahallelerimizde bozuk yol kalmayana kadar çalışacağız" dedi. - BALIKESİR