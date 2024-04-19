Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yabancı öğrencileri ağırladı

Polonya, Portekiz ve Danimarka'dan gelen 18 yabancı öğrenci, Zağnos Paşa Ortaokulu'ndan 13 öğrenci, 17 yerli ve yabancı eğitmen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye ziyarette bulundu.
Başkan Şehirli; Polonya-Danimarka ve Portekiz'den gelen öğrenciler ile bir araya geldi. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Şehirli, "Öncelikle Altıeylül'ümüze, Balıkesir'imize hoş geldiniz. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.
Başkan Şehirli: "Sizleri ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk"
Polonya-Portekiz ve Danimarka'dan gelen öğrencilerle bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Hepinize öncelikli ülkemize, şehrimize ve ilçemize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Polonya'dan, Portekiz'den ve Danimarka'dan gelen öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Şehrimizi, Altıeylül ilçemizi ülkelerinde, ailelerine bizleri, ilçemizi ve Balıkesirimizi anlatın. Gördüklerinizi, gözlemlediklerinizi yaşamış olduğunuz güzellikleri paylaşırsanız hem bizi tanıtmış olursunuz hem de bizleri mutlu etmiş olursunuz" dedi.
Başkan Şehirli, "Çocuklarımızın bayramınızı kutlarım"
Başkan Şehirli; "Polonya'dan, Portekiz'den ve Danimarka'dan gelen öğrencilerimizin ve tüm çocuklarımızın Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği önümüzdeki hafta 104. yıl dönümünü kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını tebrik ediyorum. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü çocuklara armağan ederek, dünyada ki ilk çocuk bayramını ilan etmiş, toplumun geleceğinin çocuklarda olduğunu vurgulayarak onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur" diye konuştu.
Bu zamana kadar COMENİUS ve ERASMUS projeleri konusunda düzenlemiş olduğu projelerle adından bahsettiren Zağnos Paşa Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Huriye Gündüz, "Öncelikle bizleri Altıeylül Belediyesi'nde ağırlayan ve destek olan Sayın Başkanımız Hakan Şehirli'ye teşekkür ederiz. Zağnos Paşa Ortaokulu olarak 2013 yılından buyana COMENİUS ve ERASMUS projeleri yapıyoruz. Misafirlerimiz Polonya, Danimarka ve Portekiz'den öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz geldiler. Projemiz kapsamında kültürel farkındalık amacımız. 17 adet Birleşmiş Milletlerinin hedeflerine yönelik aktivitelerde bulunuyoruz. Aradaki bağları güçlendirmek için bizim geleneklerimizde bulunan 'Nazar Boncuğu' etkinliği yaptık. Daha önceki etkinliklerimizde de 'Yoksulluğu Nasıl Engelleyebiliriz', 'Organik Tarım' gibi etkinlikler ve projeler gerçekleştirdik" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yabancı öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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