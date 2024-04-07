Altıeylül Belediyesi\'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

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Altıeylül Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Hakan Şehirli başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis ihtisas komisyonları ve üye birliklerin temsilcileri seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Altıeylül Belediye Başkanlığını kazanan Hakan Şehirli, Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra yeni bir tablo oluştuğunu belirterek, bundan sonra hep beraber ilçeye hizmet edeceklerini" ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerinin katıldığı toplantıya izleyici olarak vatandaşlarda katılım sağladı. Belediye Başkanı Hakan Şehirli başkanlık ettiği ilk toplantıda geçici divan katipliğini en genç üyeler Emre Sandıkçı ve Zeynep Ekinci üstlendi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Önümüzdeki 5 yıl ilçemize ve şehrimize hizmet edecek meclis üyelerimizin katılımıyla ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Altıeylül'e yakışır bir performansla çalışarak daha iyisini Altıeylül ilçemize kazandırmak için çalışacağız. Şimdiden Ramazan Bayramınızı ailenizle sağlık ve sıhhat içerisinde kutlamanızı temenni ediyorum" dedi. - BALIKESİR