Altıeylül Belediyesi'nden Unutulmaz Yarıyıl Şenlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Altıeylül Belediyesi'nden Unutulmaz Yarıyıl Şenlikleri

Altıeylül Belediyesi\'nden Unutulmaz Yarıyıl Şenlikleri

Altıeylül Belediyesi, 20 Ocak-2 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği Sinema ve Tiyatro Festivali ile çocuklara ve ailelerine sanatsal bir deneyim sunacak. Etkinlikler, kültürel değerlerin pekiştirilmesi ve sanatı yayma amacını taşıyor.

16.01.2025 16:15  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıeylül Belediyesi, 2025 yılı yarıyıl tatilinde çocuklara unutulmaz bir deneyim sunmak için sinema ve tiyatro etkinlikleri düzenleyecek. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 4. Altıeylül Yarıyıl Şenlikleri Sinema ve Tiyatro Festivali, 20 Ocak-2 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, çocukları ve ailelerini sanatsal bir atmosferle buluşturmayı amaçlıyor.

Başkan Şehirli: "Çocuklarımıza ve komşularımıza unutulmaz bir tatil sunuyoruz"

Başkan Şehirli, düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, Altıeylül halkının her yaş grubundan bireylerine hitap etmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Şehirli, "20 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz bu dolu dolu yarıyıl tatilinde, hem çocuklarımızı hem de komşularımızı unutmadık. Çocuklarımız için sinema ve tiyatro etkinlikleri düzenleyerek, onların eğlenceli bir tatil geçirmelerini sağlamak istedik. Ayrıca, komşularımız için de çeşitli etkinlikler hazırladık. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.' Biz de Altıeylül Belediyesi olarak, yaşayan her komşumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken sanatı ve eğlenceyi çocuklarımıza ve komşularımıza buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Festivalde neler var?

Festival kapsamında, çocukların yaşlarına uygun tiyatro gösterileri ve sinema filmleri sunulacak. Sinema salonlarında gösterilecek filmler, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi hedeflerken, tiyatro gösterileri ise hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, ailelerin birlikte keyifli zaman geçirebileceği birçok etkinlik de planlandı.

Sanatla zenginleşen bir tatil

Altıeylül Belediyesi'nin bu anlamlı etkinliği, sanatı yaymak, kültürel zenginliği artırmak ve çocukların sanatla tanışmasını sağlamak amacı taşıyor. Başkan Hakan Şehirli, çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, kültürel değerlerin pekiştirilmesi adına da önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

Tüm vatandaşlar festivalde buluşuyor

Altıeylül'deki tüm vatandaşlar, bu unutulmaz festivale davet ediliyor. 20 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler, her yaştan izleyicinin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Festival, sanatı günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Altıeylül, Festival, Sinema, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi'nden Unutulmaz Yarıyıl Şenlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:46:20. #1.12#
SON DAKİKA: Altıeylül Belediyesi'nden Unutulmaz Yarıyıl Şenlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.