Altıeylül Belediyesi, Yılın Partner Kuruluşu Ödülüne Davet Edildi - Son Dakika
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Yerel

Altıeylül Belediyesi, Yılın Partner Kuruluşu Ödülüne Davet Edildi

Altıeylül Belediyesi, Yılın Partner Kuruluşu Ödülüne Davet Edildi

Altıeylül Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında 'Yılın Partner Kuruluşu' unvanını almak üzere Fransa'ya resmi olarak davet edildi. Belediye Başkanı Hakan Şehirli, bu ödülün Altıeylül tarihinde bir ilk olduğunu belirtti.

19.02.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Altıeylül Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" etkinlikleri kapsamında "Yılın Partner Kuruluşu" unvanını almak üzere Fransa'ya resmi olarak davet edildi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda verdiği Yılın Partner Kuruluşu ödülünü 47 Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri arasından yapılan binlerce etkinlik incelenerek yerel yönetimlere takdim edilecek.

Başkan Şehirli: Alltıeylül'ü tanıtmaya devam edeceğiz

Belediye Başkanı Hakan Şehirli, mutluyuz gururluyuz göreve geldiğimizden bu yana Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinleri kapsamında, gençler, yaşlılar, çocuklar ve özel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kucaklayan aktivitelerle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle 'Yılın Partner Kuruluşu' unvanını aldıklarını söyledi.

Bu ödül bizim için çok kıymetli Altıeylül tarihinde ilk kez Avrupa yolunu açmış olduk, sağlanan sürekliliği göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Şehirli, "Bunu gerçekleştirmemizi sağlayan uzun zamandır temaslar kurarak yoğun çalışmalar yürüten başta Başkan Yardımcımız Tayfun Canlı'ya, Dış İlişkiler Birimi Personellerimize ve komşularımıza çok teşekkür ederken, Altıeylül'ün ismini ve tanıtımını yapmaya her alanda devam edeceklerini" belirtti.

Hibe projelerin önünü açacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı'da; "Başkanımızla birlikte göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden bir tanesi Dış İlişkiler Birimini kurmak oldu. Dış İlişkiler Birimimizle koordineli olarak bir süredir Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarla resmi yazışmaları ve etkinlik takvimlerini oluşturmuştuk. Avrupa'nın en prestijli programına Ülkemizi temsilen davet almaya hak kazanan yerel yönetim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Altıeylül'ün tarihine başarılı bir çalışmaya imza attık. Emeği geçen herkese teşekkür ederken önümüzdeki süreçte açıklanacak hibe proje programlarının ve AB desteğinin Altıeylül'de önünü açacak en büyük etken olacak" dedi.

26 Şubat Fransa'da düzenlenecek

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) Yıllık Koordinasyon Toplantısı, Fransa'nın Strazburg kentinde 26 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Altıeylül Belediyesi de bu tarihte resmi olarak davet edildi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı katılım sağlayacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi, Yılın Partner Kuruluşu Ödülüne Davet Edildi - Son Dakika

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