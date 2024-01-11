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Altıeylül Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilere seminer düzenledi - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilere seminer düzenledi

Altıeylül Belediyesi, Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği seminerde 12. sınıf öğrencilerine moral ve motivasyon sağladı. Seminere ünlü ders kitaplarının yazarları ve sosyal medya fenomeni Hüseyin Başoğul da katıldı. Öğrenciler, seminer sayesinde sınav kaygılarını giderdiklerini ve doğru bir şekilde sınav hazırlığı yapma konusunda yönlendirildiklerini belirtti. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise öğrencilere ülke, millet, şehir ve ailelerine faydalı bireyler olmalarını diledi.

Altıeylül Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilere seminer düzenledi
11.01.2024 - 20:08,  Güncelleme: 20:10
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Altıeylül Belediyesi'ne bağlı Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi eğitim semineri düzenlendi. Seminere; 600'e yakın 12. Sınıf öğrencileri katılım sağladı.

Altıeylül Belediyesi kurs ve kitap desteği haricinde 12. sınıflara yönelik sınava hazırlık kapsamında moral ve motivasyon semineri verdi. Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere; ünlü ders kitaplarının yazarları ve Taze Mühendis kullanıcı adıyla sosyal medyada binlerce takipçisi olan Hüseyin Başoğul katıldı.

Öğrenciler Altıeylül belediye başkanına teşekkür ettiler

Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere katılım sağlayan öğrenciler, "Sınav öncesi kaygılarımız konusunda hocalarımızın deneyimlerini ve fikirlerini almak bizleri YSK sınavına hazırlanırken motive etti. Yapmış olduğumuz yanlışlarımızı ve doğru ve planlı bir şekilde sınav hazırlığı içerisinde olmamız açısından bizlere yol gösterdiler. Özellikle bizlere eğitim konusunda hep destek olan Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı'ya teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Avcı: Sizler bizim için değerlesiniz

Yaklaşık 600 öğrencinin katılım sağladığı seminerde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Sizler bizim için değerlesiniz. Sizler bizim yarınlarımızsınız. İnşallah sizler ne kadar güzel yetişir kendinizden ne kadar emin olursanız. Siz değerli öğrencilerimizden ülkesine, milletine, şehrine ve ailesine faydalı insanlar olmanızı bekliyoruz. Zorluklar da var tabi. Lakin biz istikametimizi kaybetmemeliyiz. Değerli hocalarımıza da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Hasan Avcı, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilere seminer düzenledi - Son Dakika


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