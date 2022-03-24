Altıeylül'de adres (MAKS) projesi tamamlandı - Son Dakika
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Altıeylül'de adres (MAKS) projesi tamamlandı

24.03.2022 12:46
Altıeylül'de adres (MAKS) projesi tamamlandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi tamamlanarak hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi tamamlanarak hizmete girdi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Adres Kayıt Sistemi'nde(AKS) bulunan verilerin coğrafi koordinatlar ile birleştirilerek oluşturulan altyapının hali hazırda mevcut olan diğer sistemlere entegre edilmesi için hayata geçirilen Mekansal Adres kayıt Sistemi, Altıeylül İlçesi'nde tamamlanarak kullanılmaya başlandı.

Vatandaşlar Altıeylül Belediyesi'ne başvurabilecekler

Projenin hayata geçmesinin ardından yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adında vatandaşların E-Devlet üzerinden ikametgah bilgilerini kontrol etmeleri, bu kontrol neticesinde de herhangi bir uyuşmazlık veya bir sorunla karşılaşmaları durumunda da Altıeylül Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimi'ne başvurmaları gerekiyor. Altıeylül'de ikamet eden vatandaşların cadde, sokak, bulvar ve meydan isimlerinin bulunduğu levhaların basım ve montaj işlemleri için ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmaları gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi kapsamında Adres Kayıt Sistemi'nde bulunan vatandaşlara ait verilerin coğrafi koordinatlar ile birleştirilerek oluşturulan altyapının diğer ilgili sistemlerle birleştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzların önüne çıkabilmek adına Altıeylül Belediyesi olarak üzerlerine düşen vazifeyi anlatan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'müz tarafından hayata geçirilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesiyle birlikte ortaya çıkabilecek aksaklıkların önüne geçerek ikametgah kaydı hususunda vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'müzün Numarataj Birimi aracılığıyla Altıeylül sakinlerine elimizden gelen yardımı sağlayacağız. Vatandaşlarımızın bu hususta yaşayabilecekleri sorunlar karşısında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'müzün Numarataj Birimi'ne müracaat etmelerini önemle rica ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül'de adres (MAKS) projesi tamamlandı
Altıeylül'de adres (MAKS) projesi tamamlandı
Altıeylül'de adres (MAKS) projesi tamamlandı
Altıeylül'de adres (MAKS) projesi tamamlandı
Altıeylül'de adres (MAKS) projesi tamamlandı
Altıeylül'de adres (MAKS) projesi tamamlandı

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İçişleri Bakanlığı, Altıeylül, E-Devlet, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altıeylül'de adres (MAKS) projesi tamamlandı - Son Dakika


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