Altıeylül'de pansiyon personeline 18 saatlik iletişim eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Altıeylül'de pansiyon personeline 18 saatlik iletişim eğitimi veriliyor

Altıeylül\'de pansiyon personeline 18 saatlik iletişim eğitimi veriliyor
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GMKA desteğiyle Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında okul pansiyonlarındaki yönetici ve öğretmenlere üç günde toplam 18 saat eğitim veriliyor. Programla dört okul pansiyonunda öğrencilerle iletişim ve rehberlik süreçlerinin güçlendirilmesi, pansiyon hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2026 Yılı Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile okul pansiyonlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştiriliyor. Proje ile öğrencilerle etkili iletişim kurulması, gençlik rehberliği, stres ve çatışma yönetimi, zamanın etkili kullanımı, pozitif yaklaşım, diyalog ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yönetici ve öğretmenlere 18 saatlik eğitim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, okul pansiyonlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere üç gün boyunca toplam 18 saat eğitim veriliyor.

Programın birinci gününde "İletişimde Ustalık ve Gençlik Rehberliği", ikinci gününde "Zor Zamanların Yönetimi: Stres, Çatışma ve Zaman", üçüncü gününde ise "Pozitif Yaklaşım ve Diyalogda Ustalaşmak Atölyesi" gerçekleştiriliyor. Her bir eğitim başlığı altı saatlik programlar halinde uygulanıyor.

Eğitimler uygulamalı olarak ele alınıyor

Eğitimlerde; empati, etkili dinleme, doğru soru sorma, açık ve net iletişim, geri bildirim ve sınır koyma, kuşaklar arası iletişim, gençlerin farklı fırsatlara yönlendirilmesi, stres ve duygusal dayanıklılık, çatışma yönetimi, şefkatli iletişim, zaman yönetimi ve önceliklendirme konuları uygulamalı olarak ele alınıyor.

Program, çoklu oyun ve uygulamalarla desteklenen deneyimsel öğrenme yöntemiyle interaktif şekilde yürütülüyor. Böylece katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri okul pansiyonlarındaki günlük çalışma süreçlerine doğrudan aktarabilmeleri amaçlanıyor.

Hizmet kalitesi artacak

Eğitim programına pansiyon müdür yardımcıları ve pansiyonlarda görev yapan öğretmenlerin yanı sıra Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi temsilcilerinden oluşan yöneticiler ve öğretmenler katılıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte dört okul pansiyonunda, öğrencilerle iletişim ve rehberlik süreçlerinin güçlendirilmesi, eğitim kapsamında kazanılan bilgi ve yöntemlerin sahada uygulanabilir hale getirilmesi ve pansiyon hizmetlerinin niteliğini artıracak sürdürülebilir bir kurumsal eğitim yaklaşımının geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıeylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altıeylül'de pansiyon personeline 18 saatlik iletişim eğitimi veriliyor - Son Dakika

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