Altındağ Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler 125 Gündür Eylemde - Son Dakika
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Altındağ Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler 125 Gündür Eylemde

Altındağ Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan İşçiler 125 Gündür Eylemde
18.07.2025 12:05  Güncelleme: 12:10
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Ankara'nın Altındağ Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, 125 gündür süren eylemlerinde, haksız yere işten atıldıklarını savunarak, haklarını arıyor. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, eylemlerin barışçıl olduğunu vurgulayarak, işçilerin sosyal haklarını talep ettiklerini belirtti.

Ankara'nın Altındağ Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, 125 gündür eylemlerini sürdürüyor. Eylem yapan işçiler adına açıklama yapan HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Özdemir, "Bizim eylemlerimizde de, yürüyüşlerimizde de kavga göremezsiniz. Biz vatan sevdalısı bir sendikayız" dedi.

Altındağ Belediyesi'nde işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 125 gündür eylem yapan işçiler, bugün bir kez daha seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. Belediye binası önünde yapılan açıklamaya Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de katıldı. Açıklama sırasında polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Altındağ Belediyesi'nden çıkarılan işçiler için mücadele ettiklerini belirten Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Özdemir, "130 güne yakındır Altındağ Belediyesi önündeki direnişimiz devam ediyor. Buradaki asıl amacımız 49 arkadaşımızın sendikal baskıyla, tehditle haksız yere Ramazan ayında işten atılmasıdır. Bir tek amacımız var; bu şehrin çöpünü temizleyen, gece gündüz hizmet eden ve haksız yere işinden atılan işçilerimizin haklarının mücadelesini vermek için buradayız. Buradaki çadırın hiç kimseye bir zararı yok, sıkıntısı yok. Sadece burada haklı bir mücadele var. Çünkü HAK-İŞ'in ve Hizmet-İş'in olduğu hiçbir yerde kavga olmaz, mücadelemize devam ediyoruz. Bizim eylemlerimizde de, yürüyüşlerimizde de kavga göremezsiniz. Topluma zarar verilmez. Emniyet güçlerine zarar verilmez. Biz vatan sevdalısı bir sendikayız. Kime ne yaptık? Sadece haklı mücadele yaptık. Altındağ Belediyesi'ndeki gariban işçiler için burada mücadele ediyoruz. Bu mücadele burada bitmeyecek. Pazartesi sabah yine geleceğiz. Bu sıkıntılı dönemde gariban işçileri işe al, yine çöpü toplasınlar, kanalları temizlesinler, asfaltları yapsınlar. Biz sadece bunu istiyoruz" dedi.

"Biz sosyal hakkımızı arıyoruz"

Haksız yere işten çıkarıldığını ifade eden eski Altındağ Belediyesi temizlik işçisi Sedat Avan, "13-14 yıldır Altındağ Belediyesi'nde çalışıyorum. Ramazan Bayramı'nda sendikadan çıkmamızı istediler, bizi zorladılar. Bizler de çıkmayınca sendika haklarımızı kestiler. 49 arkadaşımızı arefe gününde teker teker çıkarttılar. Arkadaşlarımızı utandırıcı maddeden işten attılar. 125 gündür grevdeyiz, kimseye müdahalemiz yok. Sabahtan çadırımızı kurduk. Biz burada sosyal hakkımızı arıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altındağ Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler 125 Gündür Eylemde - Son Dakika

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